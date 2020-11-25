«Ускорить процессы интеграции и устранить барьеры». Беларусь предложила изменить техрегламент ЕАЭС
Новости Беларуси. Беларусь предложила внести изменения в техрегламент ЕАЭС о безопасности упаковки. Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщили в Коллегии ЕЭК. Предложения коснутся упаковки из новых видов материалов и снизят уровень их негативного воздействия на окружающую среду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Также Беларусь внесла в комитет по спорам в ЕАЭС вопросы о маркировке лекарств и поставках стройматериалов. Россия в свою очередь обратилась с запросом о правовом регулировании деятельности пассажирских перевозок автомобилями такси, в том числе с использованием онлайн-платформ.
На брифинге обсудили и экономическую ситуацию в ЕАЭС. Так, из-за пандемии в государствах Союза планируют сокращение темпов роста ВВП в 2020 году почти на 4 %.
Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Сегодняшняя конференция имеет принципиальное значение для согласования позиций государств-участников по стратегическому развитию ЕАЭС. Естественно, особый акцент будет делаться на формировании правовой или юридической системы нашего объединения. Это своего рода «скелет», который позволит нам ускорить процессы интеграции и устранить барьеры, которые мешают нам в развитии нашего экономического пространства.
Пандемия сказалась и на рынке труда ЕАЭС. В России число трудовых мигрантов из бывших советских республик снизилось на 41 %. В Беларуси же, напротив, количество работников из других стран Союза растет.