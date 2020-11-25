«Ускорить процессы интеграции и устранить барьеры». Беларусь предложила изменить техрегламент ЕАЭС

Новости Беларуси. Беларусь предложила внести изменения в техрегламент ЕАЭС о безопасности упаковки. Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщили в Коллегии ЕЭК. Предложения коснутся упаковки из новых видов материалов и снизят уровень их негативного воздействия на окружающую среду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также Беларусь внесла в комитет по спорам в ЕАЭС вопросы о маркировке лекарств и поставках стройматериалов. Россия в свою очередь обратилась с запросом о правовом регулировании деятельности пассажирских перевозок автомобилями такси, в том числе с использованием онлайн-платформ.