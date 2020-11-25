Обнародованы телефонные переговоры близких Романа Бондаренко, а также адвоката семьи
Новости Беларуси. Наш эксклюзив – расследование СТВ, в центре которого – обстоятельства гибели и похорон Романа Бондаренко. И главным образом – что происходило потом?
Что происходило после смерти Романа Бондаренко? Расследование Григория Азарёнка
Да, эта тема, без преувеличения, всколыхнула общество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Очевидно, что на затухающем этапе протестных волнений трагедия не могла остаться незамеченной. Так и вышло: смерть простого белорусского парня стала политическим инструментом в руках тех, кто стоит за протестами в Беларуси. Они вновь позвали людей на улицы, а Telegram-каналы развернули откровенную войну: со сливами телефонных разговоров и так далее.
Григорий Азаренок, корреспондент:
Накануне похорон, чтобы подогреть интерес, «Наша ніва» публикует вот этот документ. Тонкослойная хроматография, которая якобы подтверждает отсутствие алкоголя в крови Романа Бондаренко. В графе стоит цифра 0. Но любой специалист вам скажет, что это невозможно. Данный анализ очень точный, и цифру 0 он показать просто не может. Также в нем нет результатов исследования на наркотические вещества. А учитывая предыдущую историю, можем ли мы утверждать, что документ передан матерью, а не состряпан коллегами «тутбаек»?
Григорий Азаренок:
Во все эти детали никто не вникал. В интернете начался просто лютый шабаш. Кровь Романа дала новую жизнь всем экстремистским, желтым и провокационным ресурсам.
12 ноября – 1074 поста в Telegram (охват – 22 миллиона просмотров). 13 ноября – уже больше 2 тысяч постов (охват – почти 25 миллионов просмотров). Траурные аватарки на каналы. Весь Минск завалили свечами, лампадами и цветами. Всех погибших в бытовой драке провожают так?
Григорий Азаренок:
А дальше началась уже просто гоголевская история. По традиции, хоронят на третий день. Но этого не произошло. Время тянулось и тянулось. Своим легковерным подписчикам телеграммные гоблины врали, что тело не отдают. Но Генеральная прокуратура это однозначно опровергла. Матери предлагали забрать тело. Она не соглашалась.
– Мы еще не начинали ничего делать. Как только что-то будет, конечно, я сообщу. Не надо, пожалуйста, мне названивать.
– Хорошо, извините, пожалуйста.
– Да, да.
– Сообщите, когда приедете.
– Конечно.
Григорий Азаренок:
На ваших экранах кадры, сделанные в понедельник, 16 ноября. Мать посещает морг на улице Кижеватова. Здесь ей подтвердили, что разрешение на выдачу тела есть. К концу дня, как мы помним, тело никто не забрал. Из-за того, что началась санобработка, его перевезли в морг в Новинках.
Григорий Азаренок:
Это уже вторник, тот самый морг в Новинках. Мать приезжает уже не одна, а в компании каких-то мужчин. Здесь заключают договор на оказание ритуальных услуг. Мать уезжает за одеждой и возвращается в Новинки в 16.00. Договариваются о зале для прощания на среду. Мать уезжает.
Вечером ей звонят и говорят, что все готово. Трубку берет молодой человек, представляется племянником и говорит – внимание – что они отказываются. Прощание и похороны снова откладываются. Мать так захотела? Или она оказалась в заложниках у каких-то непонятных людей? Косвенный ответ можно найти в аудиозаписи, которую еще не публиковали.
– Что вам мешает забрать тело само?
– Ну вот оказывается психологическое давление, пытаются ввести меня в психологический стресс и дезориентировать.
Григорий Азаренок:
Кем оказывается давление? Вокруг семьи плотно свился клубок активистов, журналистов, правозащитников и прочей рати цветной революции. Этому политиканскому отребью плевать на чувства родных. Представляете, что испытывала тогда вдова. А ей настойчиво предлагали выйти на митинги. Стать новым символом оппозиции. А Роману готовили роль белорусского Флойда.
– Ты видишь, что в Минске происходит.
– Во всем мире чуть ли не происходит. Твой муж известен во всем мире.
– Не так я хотела, и он хотел бы не так прославиться, конечно.
– Как Флойд, как там его. Ну этот чернокожий, которого задушили.
– О, Господи.
– Тоже протесты в Америке с чего начались.
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Григорий Азаренок:
И совершенно по-другому себя вела власть. Были предоставлены мемориальные залы. Обращались к родственникам с предложением помощи. Беседуют близкие.
– Ко мне приходили на работу из горздрава. Предлагали помощь по всем статьям: «Мы можем помочь. Какие вопросы?»
Григорий Азаренок:
Адвокат Оленская Инесса Витальевна всеми способами уговаривала мать и других родственников дать максимальный резонанс этому делу. Искала выходы на международные организации.
Тут же в семье появилось огромное количество дальних родственников, которые очень распереживались и по невероятной случайности имели выходы в ООН и прочие структуры.
– Нормально все, там надо распечатать этот документ, который для ООН.
– Я поняла, для работы.
Григорий Азаренок:
Чем ближе были выходные, тем сильнее сгущались тучи. Стало понятно, что к очередным маршам готовят яркую картинку. Уж не будем мы предполагать мотивацию двоюродной сестры – модельера, которая озвучила неполживым пропагандистам место прощания. Лучше послушайте реакцию на это вдовы.
Я думаю, ты прочитал уже в «интернетах» все, в телеге. Короче, завтра официально с 11 до 12 для всей страны мы устраиваем цирк...
Для родных и близких устраиваем раньше. Его привезут к 8, и в 10.30 там будет отпевание. Поедем потом на Северное кладбище. Готовься, что с 11 до 12 это будет *** цирк.
Помимо этого всего, я буду рыдать еще из-за этого. *** просто, у меня слов нет, честно.