Обнародованы телефонные переговоры близких Романа Бондаренко, а также адвоката семьи

Новости Беларуси. Наш эксклюзив – расследование СТВ, в центре которого – обстоятельства гибели и похорон Романа Бондаренко. И главным образом – что происходило потом? Что происходило после смерти Романа Бондаренко? Расследование Григория Азарёнка Да, эта тема, без преувеличения, всколыхнула общество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Очевидно, что на затухающем этапе протестных волнений трагедия не могла остаться незамеченной. Так и вышло: смерть простого белорусского парня стала политическим инструментом в руках тех, кто стоит за протестами в Беларуси. Они вновь позвали людей на улицы, а Telegram-каналы развернули откровенную войну: со сливами телефонных разговоров и так далее.

Григорий Азаренок, корреспондент:

Накануне похорон, чтобы подогреть интерес, «Наша ніва» публикует вот этот документ. Тонкослойная хроматография, которая якобы подтверждает отсутствие алкоголя в крови Романа Бондаренко. В графе стоит цифра 0. Но любой специалист вам скажет, что это невозможно. Данный анализ очень точный, и цифру 0 он показать просто не может. Также в нем нет результатов исследования на наркотические вещества. А учитывая предыдущую историю, можем ли мы утверждать, что документ передан матерью, а не состряпан коллегами «тутбаек»?

Григорий Азаренок:

Во все эти детали никто не вникал. В интернете начался просто лютый шабаш. Кровь Романа дала новую жизнь всем экстремистским, желтым и провокационным ресурсам. 12 ноября – 1074 поста в Telegram (охват – 22 миллиона просмотров). 13 ноября – уже больше 2 тысяч постов (охват – почти 25 миллионов просмотров). Траурные аватарки на каналы. Весь Минск завалили свечами, лампадами и цветами. Всех погибших в бытовой драке провожают так? Григорий Азаренок:

А дальше началась уже просто гоголевская история. По традиции, хоронят на третий день. Но этого не произошло. Время тянулось и тянулось. Своим легковерным подписчикам телеграммные гоблины врали, что тело не отдают. Но Генеральная прокуратура это однозначно опровергла. Матери предлагали забрать тело. Она не соглашалась.

– Мы еще не начинали ничего делать. Как только что-то будет, конечно, я сообщу. Не надо, пожалуйста, мне названивать.

– Хорошо, извините, пожалуйста.

– Да, да.

– Сообщите, когда приедете.

– Конечно. Григорий Азаренок:

На ваших экранах кадры, сделанные в понедельник, 16 ноября. Мать посещает морг на улице Кижеватова. Здесь ей подтвердили, что разрешение на выдачу тела есть. К концу дня, как мы помним, тело никто не забрал. Из-за того, что началась санобработка, его перевезли в морг в Новинках.

Григорий Азаренок:

Это уже вторник, тот самый морг в Новинках. Мать приезжает уже не одна, а в компании каких-то мужчин. Здесь заключают договор на оказание ритуальных услуг. Мать уезжает за одеждой и возвращается в Новинки в 16.00. Договариваются о зале для прощания на среду. Мать уезжает. Вечером ей звонят и говорят, что все готово. Трубку берет молодой человек, представляется племянником и говорит – внимание – что они отказываются. Прощание и похороны снова откладываются. Мать так захотела? Или она оказалась в заложниках у каких-то непонятных людей? Косвенный ответ можно найти в аудиозаписи, которую еще не публиковали. – Что вам мешает забрать тело само?

– Ну вот оказывается психологическое давление, пытаются ввести меня в психологический стресс и дезориентировать. Григорий Азаренок:

Кем оказывается давление? Вокруг семьи плотно свился клубок активистов, журналистов, правозащитников и прочей рати цветной революции. Этому политиканскому отребью плевать на чувства родных. Представляете, что испытывала тогда вдова. А ей настойчиво предлагали выйти на митинги. Стать новым символом оппозиции. А Роману готовили роль белорусского Флойда. – Ты видишь, что в Минске происходит.

– Во всем мире чуть ли не происходит. Твой муж известен во всем мире.

– Не так я хотела, и он хотел бы не так прославиться, конечно.

– Как Флойд, как там его. Ну этот чернокожий, которого задушили.

– О, Господи.

– Тоже протесты в Америке с чего начались. Читайте также: Задержанный врач обратился к коллегам: «Хотите меня поддержать – просто выполняйте свою работу» Заместитель генерального прокурора Беларуси прокомментировал задержание журналистки TUT.BY Катерины Борисевич Замгенпрокурора Беларуси: по результатам судебно-химической экспертизы в биологических средах Романа Бондаренко обнаружен алкоголь Григорий Азаренок:

И совершенно по-другому себя вела власть. Были предоставлены мемориальные залы. Обращались к родственникам с предложением помощи. Беседуют близкие. – Ко мне приходили на работу из горздрава. Предлагали помощь по всем статьям: «Мы можем помочь. Какие вопросы?» Григорий Азаренок:

Адвокат Оленская Инесса Витальевна всеми способами уговаривала мать и других родственников дать максимальный резонанс этому делу. Искала выходы на международные организации. Тут же в семье появилось огромное количество дальних родственников, которые очень распереживались и по невероятной случайности имели выходы в ООН и прочие структуры. – Нормально все, там надо распечатать этот документ, который для ООН.

– Я поняла, для работы. Григорий Азаренок:

Чем ближе были выходные, тем сильнее сгущались тучи. Стало понятно, что к очередным маршам готовят яркую картинку. Уж не будем мы предполагать мотивацию двоюродной сестры – модельера, которая озвучила неполживым пропагандистам место прощания. Лучше послушайте реакцию на это вдовы.





Я думаю, ты прочитал уже в «интернетах» все, в телеге. Короче, завтра официально с 11 до 12 для всей страны мы устраиваем цирк...