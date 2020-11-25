«Цепкало мне сегодня ещё писал, официальный сайт его». Кто и зачем пытался связаться с родными Романа Бондаренко?

Новости Беларуси. Наш эксклюзив – расследование СТВ, в центре которого – обстоятельства гибели и похорон Романа Бондаренко. И главным образом – что происходило потом? Да, эта тема, без преувеличения, всколыхнула общество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Очевидно, что на затухающем этапе протестных волнений трагедия не могла остаться незамеченной. Так и вышло: смерть простого белорусского парня стала политическим инструментом в руках тех, кто стоит за протестами в Беларуси. Они вновь позвали людей на улицы, а Telegram-каналы развернули откровенную войну: со сливами телефонных разговоров и так далее. Григорий Азаренок, корреспондент:

На близких Романа выходил и Валерий Цепкало. Он предложил деньги, организацию и максимальное освещение в СМИ.

Чего только стоит вброс телеграммных помоек, что в этом шабаше будут участвовать послы западных государств! Если не это грязные политические манипуляции, то что?

Григорий Азаренок:

Мы видим, что ради политических очков некоторые наши деятели готовы с легкостью отказываться от собственных принципов. Роман был крещен в православии. А церемонию отпевания и похорон провести предложили католики. Да не где-нибудь, а в Красном костеле. Здесь отличился ксендз, директор тематического радио Александр Фоминых.