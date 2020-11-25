«Цепкало мне сегодня ещё писал, официальный сайт его». Кто и зачем пытался связаться с родными Романа Бондаренко?
Новости Беларуси. Наш эксклюзив – расследование СТВ, в центре которого – обстоятельства гибели и похорон Романа Бондаренко. И главным образом – что происходило потом?
Да, эта тема, без преувеличения, всколыхнула общество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Очевидно, что на затухающем этапе протестных волнений трагедия не могла остаться незамеченной. Так и вышло: смерть простого белорусского парня стала политическим инструментом в руках тех, кто стоит за протестами в Беларуси. Они вновь позвали людей на улицы, а Telegram-каналы развернули откровенную войну: со сливами телефонных разговоров и так далее.
Григорий Азаренок, корреспондент:
На близких Романа выходил и Валерий Цепкало. Он предложил деньги, организацию и максимальное освещение в СМИ.
Чего только стоит вброс телеграммных помоек, что в этом шабаше будут участвовать послы западных государств! Если не это грязные политические манипуляции, то что?
Да? Цепкало мне сегодня еще писал, официальный сайт его. Они спрашивали контакты. Я сказала, что вы там сами, сказала, что Лена Бондаренко.
Они должны тоже и они хотят на себя взять полностью все, сделать это как-то очень масштабно. Поэтому я и говорю, что это вопрос абсолютно не ко мне, это вопрос уже к семье. И Влад Савин, знаете, да?
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Григорий Азаренок:
Мы видим, что ради политических очков некоторые наши деятели готовы с легкостью отказываться от собственных принципов. Роман был крещен в православии. А церемонию отпевания и похорон провести предложили католики. Да не где-нибудь, а в Красном костеле. Здесь отличился ксендз, директор тематического радио Александр Фоминых.
Я бы мог поговорить в Красном костеле или в другом костеле. Может быть, что-то получилось бы в костеле.
И если на самом деле будет очень тяжело, то я бы поговорил даже с епископом, он тоже обращение написал такое в Facebook, не только была служба за Романа. Поговорил бы с епископом, со священниками костелов Кафедрального или Красного.
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