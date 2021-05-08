Это место стало могилой для 12,5 тысячи людей. В Столинском районе почтили память о страшной трагедии

Новости Беларуси. В Столинском районе акция памяти 8 мая объединила больше тысячи неравнодушных людей, кто с особым трепетом относится к прошлому, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти две сотни автомобилей в этот день держали путь в урочище Стасино, место трагедии Столинского гетто. Это одно из крупнейших захоронений мирных жителей на территории Беларуси.

В 1942 году огромный котлован стал могилой для 12,5 тысячи ни в чем не повинных людей – евреев, белорусов, украинцев и русских. Детей и стариков.