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Это место стало могилой для 12,5 тысячи людей. В Столинском районе почтили память о страшной трагедии

08 мая 2021 19:29
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Новости Беларуси. В Столинском районе акция памяти 8 мая объединила больше тысячи неравнодушных людей, кто с особым трепетом относится к прошлому, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это место стало могилой для 12,5 тысячи людей. В Столинском районе почтили память о страшной трагедии-1

Почти две сотни автомобилей в этот день держали путь в урочище Стасино, место трагедии Столинского гетто. Это одно из крупнейших захоронений мирных жителей на территории Беларуси.

Это место стало могилой для 12,5 тысячи людей. В Столинском районе почтили память о страшной трагедии-4

В 1942 году огромный котлован стал могилой для 12,5 тысячи ни в чем не повинных людей – евреев, белорусов, украинцев и русских. Детей и стариков.

Это место стало могилой для 12,5 тысячи людей. В Столинском районе почтили память о страшной трагедии-7

Почтить общую память о страшной трагедии отозвались жители со всех уголков Столинского района.

# Великая Отечественная война # общество # Фотофакт

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