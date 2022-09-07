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​В Любани открыли новый детский сад с собственным бассейном и сенсорной комнатой

07 сентября 2022 13:45
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Новости Беларуси. Место для игры, отдыха, спорта и познавательного развития. Новый детский сад появился на карте белорусского города Любань, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

​В Любани открыли новый детский сад с собственным бассейном и сенсорной комнатой-1

Его открытия местные жители ожидали с нетерпением. Сад располагается в новом микрорайоне, где проживают в основном молодые и многодетные семьи. Для них новый объект – настоящий подарок. Посещать дошкольное учреждение могут полторы сотни ребят.

​В Любани открыли новый детский сад с собственным бассейном и сенсорной комнатой-4

Первыми порог нового сада переступила эта многодетная семья. Сегодня родители привели сюда своего шестого ребенка.

​В Любани открыли новый детский сад с собственным бассейном и сенсорной комнатой-7

Дмитрий Коротченя:
15 лет назад здесь ни одной пятиэтажки не было. Сейчас это настоящий микрорайон. И в основном он заселен молодыми семьями с маленькими детьми. Много очень многодетных. И этот детский сад – на самом деле хорошее подспорье для жителей нашего маленького микрорайона, особенно для их детей маленьких, родителей в том числе.

​В Любани открыли новый детский сад с собственным бассейном и сенсорной комнатой-10

Ирина Коротченя:
Хотелось бы выразить огромные слова благодарности администрации области, администрации нашего района, отделу образования и всем тем, кто принимал участие в строительстве этого детского сада. Спасибо большое.

​В Любани открыли новый детский сад с собственным бассейном и сенсорной комнатой-13

Центр безопасности, современный спортивный и зал информатики, сенсорная комната. Может похвастаться новый сад и собственным бассейном.

# Социальная инфраструктура # общество # Дмитрий Коротченя # Ирина Коротченя # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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