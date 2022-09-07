​В Любани открыли новый детский сад с собственным бассейном и сенсорной комнатой

Новости Беларуси. Место для игры, отдыха, спорта и познавательного развития. Новый детский сад появился на карте белорусского города Любань, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его открытия местные жители ожидали с нетерпением. Сад располагается в новом микрорайоне, где проживают в основном молодые и многодетные семьи. Для них новый объект – настоящий подарок. Посещать дошкольное учреждение могут полторы сотни ребят.

Первыми порог нового сада переступила эта многодетная семья. Сегодня родители привели сюда своего шестого ребенка.

Дмитрий Коротченя:

15 лет назад здесь ни одной пятиэтажки не было. Сейчас это настоящий микрорайон. И в основном он заселен молодыми семьями с маленькими детьми. Много очень многодетных. И этот детский сад – на самом деле хорошее подспорье для жителей нашего маленького микрорайона, особенно для их детей маленьких, родителей в том числе.

Ирина Коротченя:

Хотелось бы выразить огромные слова благодарности администрации области, администрации нашего района, отделу образования и всем тем, кто принимал участие в строительстве этого детского сада. Спасибо большое.