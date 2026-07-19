Финальный аккорд! Торжественное закрытие фестиваля «Славянский базар» пройдет 19 июля в Витебске

Через искусство – к миру и взаимопониманию. Это уже в 35-й раз демонстрирует «Славянский базар в Витебске». Сегодня, 19 июля, прозвучит финальный аккорд василькового форума. Во время концерта-закрытия разрешится одна из главных интриг праздника – кто уедет домой с победой на Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни «Витебск», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2026 году за главный приз борются представители 19 стран. Накануне молодые вокалисты исполнили мировые хиты. Белорусская участница Елена Кузнецова вышла на сцену под 18-м номером. В яркой постановке был задействован даже настоящий байк. Члены жюри оценили выступление нашей соотечественницы в 66 из 70 баллов.

Елена Кузнецова, участница Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2026»: Обработка песни тоже была сложная. Она в такой рок-версии, поп-рок-версии, потому что Уитни Хьюстон исполняла ее абсолютно по-другому. Мне хотелось утяжелить ее, в том числе и вокалом. То есть опять-таки мы предполагаем конкурс, а конкурс предполагает сложное вокальное техническое исполнение. Думаю, что у меня это получилось.

По итогам первого конкурсного дня лидерство разделили представительницы Казахстана и Италии. К слову, для итальянской участницы выступление стало судьбоносным – прямо на фестивале ей сделали предложение о замужестве. Причем, будущий супруг приобрел кольцо в Беларуси с главным символом «Славянского базара» – васильком.

Сегодня – второй день конкурса молодых исполнителей. Вокалисты исполнят славянские хиты. Также в фестивальной афише – театральные и кинопремьеры. Сольные концерты звезд эстрады. Кроме того, спортивные состязания и финал республиканской акции МВД «За безопасность – вместе!»

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