Какие качества помогают женщинам развивать бизнес? Мнение

Ольга Даргель, председатель первичной-организации женщин-предпринимателей Минской городской организации БСЖ:

Знаете, мне кажется, у бизнеса вообще нет ни пола, ни возраста. Но я считаю, что у женщины есть качества конкурентоспособные. Это высокая ответственность, это умение налаживать долгосрочные отношения, умение слышать и работать на доверие. И сейчас женщина-руководитель смотрит шире, чем мужчина. Она, в первую очередь, думает не о прибыли, она думает о людях, о команде, о своей социальной ответственности. Поэтому я считаю, что государство в Год белорусской женщины действительно делает акцент не только на поддержку женщин, а еще на раскрытие лидерского потенциала, который является важным ресурсом для развития нашей страны.

Как государство поддерживает женщин, которые хотят открыть свой бизнес? Рассказала эксперт