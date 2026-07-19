Лукашенко рассчитывает на сохранение уровня доверия и реализацию совместных планов с Никарагуа

Заложенный в последние годы прочный фундамент белорусско-никарагуанских отношений даст возможность и впредь динамично развивать взаимовыгодное двустороннее сотрудничество в сферах общего интереса. Об этом говорится в поздравлении Александра Лукашенко сопрезидентам Никарагуа с 47-й годовщиной Сандинистской революции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Принципы равенства, социальной справедливости и права на самоопределение, которые обеспечивают мирную жизнь никарагуанского народа, являются близкими и понятными для Беларуси, где человек и его благополучие всегда в центре государственной политики», – подчеркнул глава государства.

Президент Беларуси пожелал сопрезидентам Никарагуа крепкого здоровья и успехов в ответственной деятельности, а жителям этой страны – мира и прогресса.