Финалистки конкурса «Мисс Минск» пообщались с председателем Мингорисполкома

Развитие столицы, реализация социальных инициатив и улучшение инфраструктуры. В городской ратуше сегодня, 12 марта, прошла особенная встреча. У претенденток на титул конкурса «Мисс Минск» была возможность пообщаться с председателем Мингорисполкома, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В формате диалога обсудили различные аспекты жизни города, включая вопросы экологии, развития инфраструктуры и организации культурных мероприятий. К слову, в процессе подготовки к конкурсу девушки активно участвуют в общественной жизни, посещают приюты и дома-интернаты.

Дарья Годун, финалистка конкурса «Мисс Минск – 2025»: Настроение вообще замечательное. Мы заряжены на позитив, на активную работу будущую и сегодняшнюю положительную встречу. Хотим узнать побольше всего интересного, возможно, про город Минск. Может быть, даже что-то новое для себя я открою.

Божена Еремич, директор, художественный руководитель Национальной школы красоты:

У девушек есть возможность задать вопросы, касающиеся города Минска, касающиеся в целом нашей страны. Какие-то, может быть, личные вопросы. Спросить, может, какие-то советы, рекомендации по будущему. Они все-таки наш актив основной. Помимо того, что они просто красивые, очень красивые внешне, они очень красивые, богатые внутренне.

Подготовка к финалу самого красивого шоу столицы в самом разгаре. Из 15 участниц членам жюри предстоит выбрать лучшую из лучших. Оценивать будут не только внешнюю красоту, но также духовные и интеллектуальные качества, творческие способности претенденток.