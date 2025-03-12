Аграрии Минской области готовятся к массовому старту весенней кампании

В сельхозпредприятии «Агрострой» к работам приступили с приходом теплой погоды. Начали с подкормки озимых культур, которым досталось из-за сильных морозов и отсутствия снега. К слову, их в хозяйстве свыше 1200 гектаров. Здесь возделывают рапс и зерновые. Работают в «Агрострое» и на закрытии влаги – задействованы энергонасыщенные тракторы, которые обрабатывают более 50 гектаров в день.

В Минской области готовятся к массовому старту весенней кампании. Пока работы ведутся точечно. Аграрии вносят удобрения, закрывают влагу, проводят подсев трав, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Евгений Хинец, главный агроном сельхозпредприятия «Агрострой»:

Закрытие влаги – это прием агротехнический, который позволяет разрушить корку, смещает трещины, которые появляются на земле. Мы их разрушаем, выравниваем, не даем влаге испаряться с поля. Тем самым подготавливаем почву для будущих посевов.

Общий клин ярового сева в хозяйстве составляет более тысячи гектаров. В целом аграриям Минской области предстоит посеять более 350 тысяч гектаров.