Аграрии Минской области готовятся к массовому старту весенней кампании

В Минской области готовятся к массовому старту весенней кампании. Пока работы ведутся точечно. Аграрии вносят удобрения, закрывают влагу, проводят подсев трав, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В сельхозпредприятии «Агрострой» к работам приступили с приходом теплой погоды. Начали с подкормки озимых культур, которым досталось из-за сильных морозов и отсутствия снега. К слову, их в хозяйстве свыше 1200 гектаров. Здесь возделывают рапс и зерновые. Работают в «Агрострое» и на закрытии влаги – задействованы энергонасыщенные тракторы, которые обрабатывают более 50 гектаров в день.