В Несвиже назвали победительниц республиканского конкурса «Женщина года – 2024»

Торжественная церемония собрала под сводами Несвижского замка победительниц областных этапов конкурса. Среди них – минчанка Ольга Шишко, одна из лучших в номинации «Материнская слава». Счастье в ее семье помножено на шесть: воспитывает пять дочерей и сына. Младшему члену семьи всего полтора года, а самый старший скоро отпразднует совершеннолетие. Дети – самая главная награда в жизни, признается Ольга.

Жюри определило лучших в семи номинациях «Духовность и культура», «Сердце отдаю людям», «Хозяйка села» и других. Больше всего победительниц получили награды за волонтерскую деятельность и активную гражданскую позицию. Сегодня женщины – это не только хранительницы домашнего очага. Белоруски заняты во всех сферах жизнедеятельности нашей страны.

Ольга Шишко: У каждого человека свой путь и свои проводники, и меня по жизни ведут дети. Поэтому с каждым новым ребенком я узнавала себя больше, глубже. И, по-моему, это один из самых глубоких и настоящих стимулов для самореализации, саморазвития, воспитания детей.

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:

Очень важно каждой сказать спасибо, потому что то, что они делают, – это не их профессиональные обязанности. Это то, что делается по зову души и сердца, когда женщина себя отдает в общественной работе для того, чтобы помогать, для того, чтобы замечать, для того, чтобы раскрывать других женщин, которые находятся рядом с ними, приходить в сложную жизненную ситуацию любой женщины и помочь разрешить ее.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Женщина в современном мире – это не только женщина-мать, жена, это еще профессионал своего дела, это те люди, которые болеют и переживают за свою страну, за свое будущее, не только живут сегодняшним днем. Мы очень рады тому, что такая мощная общественная организация, как Белорусский союз женщин, сегодня прирастает в количестве. Это уже 186 тысяч единомышленниц, которые живут одними целями, одними задачами, которые стоят перед нашей страной и перед нашим обществом.

Женщин года в нашей стране выбрали уже в 17-й раз. Конкурс проводится по инициативе БСЖ каждую весну. Главная цель проекта – выделить и поощрить представительниц прекрасного пола, которые по итогам года добились высоких результатов в самых разных областях.