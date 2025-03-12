Беларусь и Челябинская область укрепляют экономические отношения – детали взаимодействия обсуждают в Минске

Расширение биржевой торговли, поиск новых партнеров и ниш для сотрудничества. Беларусь и Челябинская область укрепляют экономические отношения. Детали взаимодействия сегодня, 12 марта, обсуждают в Минске, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С этим российским регионом сотрудничаем довольно плотно: промышленность, сельское хозяйство, производство техники. Отечественные компании закупают у партнеров черные металлы, феррохром и уголь, а на экспорт поставляют лом, кусковые отходы вольфрама, кобольда, никеля, неизменно пользуются спросом белорусские продукты питания. Одним из ключевых направлений сотрудничества между партнерами является биржевая торговля. За 2024 год объемы продаж через Белорусскую универсальную товарную биржу увеличились на 60 %.

Александр Башлий, начальник управления внешнеэкономической деятельности БУТБ:

Челябинские предприятия уже знают, что такое Белорусская универсальная товарная биржа, что такое участие в биржевых торгах. У нас аккредитованы на сегодняшний день 103 челябинские компании, и темп роста составил более 160 %. Но мы не останавливаемся на достигнутом. Мы работаем над тем, чтобы новые участники узнавали о нас и приходили торговать с Республикой Беларусь через наши возможности.

Найти новые векторы для торгового сотрудничества компаниям из двух стран помогает Российский экспортный центр. Акцент делают на импортозамещение и развитие производственной кооперации. Так, по итогам 2024 года, объем поддержанного экспорта в Беларусь составил почти полтора миллиарда долларов.