Философия «жить для себя» отменяется? Как Беларусь планирует превратить родительство в модный тренд

Собрать рекордный урожай или построить завод можно, но все это теряет смысл, если в стране некому будет жить и работать. Демография для Беларуси сегодня – это без преувеличения вопрос национальной безопасности. Очевидно, что прежние меры поддержки нуждаются в обновлении, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Стало известно, что в Беларуси пересмотрят систему выплат по уходу за ребенком до 3 лет. Отныне размер декретных привяжут к зарплате мамы до родов. Без денег, понятно, никто не останется. Минимальная ставка сохранится. Но в плане финансов белорускам станет спокойнее.

Хотя экономисты и социологи отмечают, что в вопросах демографии деньги решают многое, но далеко не все. Найти золотую середину между финансовыми стимулами и ментальностью – это, пожалуй, главный вызов для государства. Достаточно посмотреть на зажиточную Европу, где, несмотря на внушительные пособия, рождаемость продолжает падать. Общество потребления выбирает философию «жить для себя».