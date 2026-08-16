Философия «жить для себя» отменяется? Как Беларусь планирует превратить родительство в модный тренд
Собрать рекордный урожай или построить завод можно, но все это теряет смысл, если в стране некому будет жить и работать. Демография для Беларуси сегодня – это без преувеличения вопрос национальной безопасности. Очевидно, что прежние меры поддержки нуждаются в обновлении, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Стало известно, что в Беларуси пересмотрят систему выплат по уходу за ребенком до 3 лет. Отныне размер декретных привяжут к зарплате мамы до родов. Без денег, понятно, никто не останется. Минимальная ставка сохранится. Но в плане финансов белорускам станет спокойнее.
Хотя экономисты и социологи отмечают, что в вопросах демографии деньги решают многое, но далеко не все. Найти золотую середину между финансовыми стимулами и ментальностью – это, пожалуй, главный вызов для государства. Достаточно посмотреть на зажиточную Европу, где, несмотря на внушительные пособия, рождаемость продолжает падать. Общество потребления выбирает философию «жить для себя».
Как найти золотую середину и к какому балансу стремится Беларусь, расскажет Алеся Иванова.
За последние годы уровень благосостояния белорусов заметно вырос. Увеличивается продолжительность жизни, улучшается медицина и фармакология, люди откладывают вступление в брак и рождение детей. Обратная сторона – быстрое старение общества, дефицит рабочей силы, трудовая миграция и возрастающая нагрузка на пенсионную систему. Как мотивировать молодых белорусов к осознанному родительству? Этот вопрос на неделе остро обсуждали во Дворце Независимости.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
На государственном уровне нужно найти действенную формулу, которая, во-первых, оживит демографические процессы. Во-вторых, станет мотивацией к осознанным материнству и отцовству, сделает их модным трендом. Подробности.
В поисках действенной демографической формулы правительство предложило пересмотреть принцип выплаты пособий по уходу за детьми. Теперь размер «декретных» предлагают рассчитывать с учетом реальных доходов получателя. При этом останется минимальная гарантированная сумма. Выплату ограничат размером средней зарплаты.
Валерий Малашко, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Сегодня женщина стала более самостоятельной, более эмансипированной, во многом на себя берет финансовую заботу о семье, в определенном периоде своей жизни привыкает к большему достатку. Работая в округах, этот запрос получаем от молодых мам в той части, что все-таки сохранять выплаты, пособия по уходу за ребенком в зависимости от уровня заработной платы.
Сейчас белоруски впервые становятся мамами в среднем в 27 с половиной лет. Новый законопроект может стать весомым финансовым стимулом, который позволит уходить в декрет, сохраняя привычный уровень достатка. Грядущие перемены уже активно обсуждают в соцсетях, и кажется, дают свои плоды, в прямом и переносном смысле.
Снижение уровня рождаемости – глобальный демографический тренд. Сегодня коэффициент воспроизводства населения падает даже в тех регионах, которые традиционно считались «демографическими локомотивами» планеты. Чтобы мотивировать своих граждан становиться родителями, правительства внедряют разные меры поддержки. Из последних инициатив – накопительные «счета Трампа» в Америке. Компенсация расходов на уход за ребенком во Франции. Налоговые вычеты на детей в Германии. Все эти меры, безусловно, помогают решиться на рождение ребенка. Но экономический фактор – лишь половина успеха. Задача общества – убрать у молодежи ментальный страх перед будущим и вернуть веру в то, что крепкая семья – это и есть главная стабильность.
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