«Философия воссоединения – это не философия поглощения. Это создание чего-то нового». Политологи об интеграции Беларуси и России

Новости Беларуси. Эксперты продолжают обсуждать итоги переговоров президентов Беларуси и России в Сочи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Аналитики делают выводы, что лидеры большее внимание уделили вопросам, по которым возникали затруднения у правительств.

В частности, это две союзные программы по вопросу интеграции экономик двух государств в налогово-таможенной и нефтегазовой сферах. Вопреки ожиданиям скептиков, политологи едины во мнении: в нынешней геополитической ситуации нужно держаться вместе, а понятие «интеграция» – это не поглощение, а взаимовыгодная форма сотрудничества. Кирилл Коктыш про интеграцию Беларуси и России: зачем поглощать, когда два субъекта – и выгоднее, и интереснее

Василий Колташов, политолог (Россия):

Здесь никто никого не поглощает, никто никого не дискриминирует. Процесс объединения в рамках Союзного государства, Евразийского экономического союза должен дать нам общие правила игры и при этом равноправие всем людям и сохранить структуру. Потому что для России белорусская промышленность – это не дублирующие мощности. Белорусское сельское хозяйство – это не то, что нужно скорее уничтожить или перевести на рапс. Это часть нашей единой некогда экономической системы, которую нужно восстанавливать, развивать и которая, благодаря большой и непростой работе белорусского народа и белорусского руководства, была спасена в очень непростой исторической эпохе развала. Поэтому здесь философия воссоединения – это не философия поглощения. Это создание чего-то нового, общего и единого.

Во вторник, 1 июня, Александр Лукашенко на совещании во Дворце Независимости лично поделился деталями разговора с Владимиром Путиным. В зоне внимания президентов в первую очередь экономические вопросы. Обсудили в Сочи и злободневные темы. В частности, ситуацию с аварийной посадкой самолета в Минске. Владимир Путин инцидент вокруг рейса ирландского лоукостера назвал всплеском эмоций. Именно поэтому в ситуации с беспрецедентным внешним давлением, уверены главы государств, важно выступать единым фронтом и симметрично отвечать на санкционные угрозы коллективного Запада. «Полны решимости вместе противостоять всем этим нападкам». Александр Лукашенко раскрыл подробности переговоров в Сочи