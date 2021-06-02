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«Философия воссоединения – это не философия поглощения. Это создание чего-то нового». Политологи об интеграции Беларуси и России

02 июня 2021 15:11
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Новости Беларуси. Эксперты продолжают обсуждать итоги переговоров президентов Беларуси и России в Сочи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Аналитики делают выводы, что лидеры большее внимание уделили вопросам, по которым возникали затруднения у правительств.

«Философия воссоединения – это не философия поглощения. Это создание чего-то нового». Политологи об интеграции Беларуси и России-1

В частности, это две союзные программы по вопросу интеграции экономик двух государств в налогово-таможенной и нефтегазовой сферах. Вопреки ожиданиям скептиков, политологи едины во мнении: в нынешней геополитической ситуации нужно держаться вместе, а понятие «интеграция» – это не поглощение, а взаимовыгодная форма сотрудничества.

Кирилл Коктыш про интеграцию Беларуси и России: зачем поглощать, когда два субъекта – и выгоднее, и интереснее

«Философия воссоединения – это не философия поглощения. Это создание чего-то нового». Политологи об интеграции Беларуси и России-4

Василий Колташов, политолог (Россия):
Здесь никто никого не поглощает, никто никого не дискриминирует. Процесс объединения в рамках Союзного государства, Евразийского экономического союза должен дать нам общие правила игры и при этом равноправие всем людям и сохранить структуру. Потому что для России белорусская промышленность – это не дублирующие мощности. Белорусское сельское хозяйство – это не то, что нужно скорее уничтожить или перевести на рапс. Это часть нашей единой некогда экономической системы, которую нужно восстанавливать, развивать и которая, благодаря большой и непростой работе белорусского народа и белорусского руководства, была спасена в очень непростой исторической эпохе развала. Поэтому здесь философия воссоединения – это не философия поглощения. Это создание чего-то нового, общего и единого.

«Философия воссоединения – это не философия поглощения. Это создание чего-то нового». Политологи об интеграции Беларуси и России-7

Во вторник, 1 июня, Александр Лукашенко на совещании во Дворце Независимости лично поделился деталями разговора с Владимиром Путиным. В зоне внимания президентов в первую очередь экономические вопросы. Обсудили в Сочи и злободневные темы. В частности, ситуацию с аварийной посадкой самолета в Минске. Владимир Путин инцидент вокруг рейса ирландского лоукостера назвал всплеском эмоций. Именно поэтому в ситуации с беспрецедентным внешним давлением, уверены главы государств, важно выступать единым фронтом и симметрично отвечать на санкционные угрозы коллективного Запада.

«Полны решимости вместе противостоять всем этим нападкам». Александр Лукашенко раскрыл подробности переговоров в Сочи

«Философия воссоединения – это не философия поглощения. Это создание чего-то нового». Политологи об интеграции Беларуси и России-10

Переговоры в Сочи Александра Лукашенко с российским коллегой уже третьи по счету с начала 2021 года. Глава государства отметил: в этой встрече не было никакой чрезвычайной подоплеки. Это логичное продолжение диалога, который был начат ранее. К тому же вопросы, которые обсуждали лидеры, были согласованы заранее.

# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Кирилл Коктыш # Василий Колташов # Фотофакт

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