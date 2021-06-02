Кирилл Коктыш про интеграцию Беларуси и России: зачем поглощать, когда два субъекта и выгоднее, и интереснее

Новости Беларуси. Эксперты продолжают обсуждать итоги переговоров президентов Беларуси и России в Сочи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Аналитики делают выводы, что лидеры большее внимание уделили вопросам, по которым возникали затруднения у правительств.

В частности, это две союзные программы по вопросу интеграции экономик двух государств в налогово-таможенной и нефтегазовой сферах. Вопреки ожиданиям скептиков, политологи едины во мнении: в нынешней геополитической ситуации нужно держаться вместе, а понятие «интеграция» – это не поглощение, а взаимовыгодная форма сотрудничества.

Кирилл Коктыш, политолог (Россия):

Возникает вопрос, зачем поглощать, зачем это делать, когда два субъекта, во-первых, и выгоднее, и интереснее, а во-вторых, система разделения труда и отсутствие экономических границ – это главное. Что, собственно говоря, обуславливает высокую эффективность взаимных отношений, взаимного доверия. А политически и культурно гораздо выгоднее, чтобы сохранялся суверенитет, сохранялась взаимозависимость, потому что сегодня суверенитет – это зависимость. Когда вы производите высокотехнологичные вещи и каждый производит какой-то важный компонент, это является достаточно важным, даже критичным залогом взаимной дружбы, взаимного уважения и успешности взаимного сотрудничества. «Философия воссоединения – это не философия поглощения. Это создание чего-то нового». Политологи об интеграции Беларуси и России