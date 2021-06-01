«Полны решимости вместе противостоять всем этим нападкам». Александр Лукашенко раскрыл подробности переговоров в Сочи

Новости Беларуси. Встреча лидеров Беларуси и России вызвала огромный резонанс во всем мире. Об этом Александр Лукашенко заявил 1 июня во Дворце Независимости на совещании по вопросам сотрудничества с Россией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Впечатление у меня одно, о чем я и президенту сказал, – хорошее впечатление от этих переговоров. Долгоиграющие вопросы по газу, по нефти – наконец-то по ним началось какое-то движение, и неплохое движение. Думаю, что если мы будем вместе работать, активно работать, думаю, что и многие-многие другие вопросы решатся, которые надо решать.

Понимание того, что вокруг нас начинают объединяться определенные силы и давить на нас, и у президента Путина, и у меня есть, безусловно. Как бы тут некоторые на Западе не выли и не плакались как бы либералы там, в России, и у нас протестуны не смеялись, не пытались какой-то камень в нашу сторону бросить, мы прекрасно понимаем, что происходит вокруг нашей страны, и мы абсолютно одинаково оцениваем эту ситуацию. И полны решимости вместе противостоять всем этим нападкам.