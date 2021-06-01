«Полны решимости вместе противостоять всем этим нападкам». Александр Лукашенко раскрыл подробности переговоров в Сочи
Новости Беларуси. Встреча лидеров Беларуси и России вызвала огромный резонанс во всем мире. Об этом Александр Лукашенко заявил 1 июня во Дворце Независимости на совещании по вопросам сотрудничества с Россией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава государства поделился подробностями переговоров со своим российским коллегой. Президент подчеркнул, что этот диалог стал логическим продолжением предыдущих встреч на разном уровне.
Темы, которые обсуждались, также были известны заранее. Важнейший акцент, безусловно, на экономике, как в формате двустороннего сотрудничества, так и в рамках Союзного государства.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Впечатление у меня одно, о чем я и президенту сказал, – хорошее впечатление от этих переговоров. Долгоиграющие вопросы по газу, по нефти – наконец-то по ним началось какое-то движение, и неплохое движение. Думаю, что если мы будем вместе работать, активно работать, думаю, что и многие-многие другие вопросы решатся, которые надо решать.
Понимание того, что вокруг нас начинают объединяться определенные силы и давить на нас, и у президента Путина, и у меня есть, безусловно. Как бы тут некоторые на Западе не выли и не плакались как бы либералы там, в России, и у нас протестуны не смеялись, не пытались какой-то камень в нашу сторону бросить, мы прекрасно понимаем, что происходит вокруг нашей страны, и мы абсолютно одинаково оцениваем эту ситуацию. И полны решимости вместе противостоять всем этим нападкам.
В Сочи лидеры также обсудили взаимодействие в таможенной сфере, развитие военно-технического сотрудничества. Как и ожидалось, Александр Лукашенко и Владимир Путин не оставили без внимания острые темы последних дней. В их числе противостояние санкциям, возобновление авиаперелетов и громкие задержания.
Заходила речь и о ситуации с «Белавиа». У главы нашего государства позиция четкая – авиакомпания не должна пострадать от инцидента с самолетом. Также 1 июня Президент рассказал участникам совещания, что находилось в чемоданчике, который он взял на встречу с Владимиром Путиным.