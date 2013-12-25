Фильм «Митрополит Филарет: служение Церкви и Отечеству». Часть вторая

Фильм показан на СТВ в 2010 году. Говорят, тех, кто прошел Великую отечественную войну, не запугать ни голодом, ни смертью. Церковнослужителей, что пережили Хрущевскую «оттепель», которая для верующих обернулась настоящими «заморозками», не сломить ничем. Владыко застал и то, и другое. С детства Кирилл Вахромеев, так звали митрополита в миру, не скрывал своей веры в Бога. В школе все знали, что на груди он носит крестик, поэтому никто не удивился, когда Вахромеев отказался вступать в комсомол. На светской карьере можно было ставить крест. Но будущий митрополит взял на себя другой крест - служение на благо Матери-Церкви.

Филарет, Митрополит Минский и Слуцкий Патриарший Экзарх Всея Беларуси:

Благодарен всем, включая школьных товарищей, друзей, которые до сего дня поддерживают со мной контакт. Один из них меня соблазнял пойти на факультет немецкого языка. Я говорю: «Ну, ладно». Мы попробовали. А потом говорит: «Ступай». Карен Карагезьян. Очень симпатичный был студент и замечательный человек. Он пошел по дипломатической линии, а мы по церковно-дипломатической линии.

Кирилла Вахромеева и в духовную семинарию не хотели принимать. Это было не место для сына представителей московской интеллигенции. Помогло личное ходатайство Патриарха АлексияI. В 23 года Кирилл Вахромеев совершает судьбоносный для себя поступок — принимает монашеский постриг, а вместе с ним и имя Филарет. Шестидесятые годы для отца Филарета будут временем активной церковной, общественной и педагогической деятельности. В 31 год он становится самым молодым ректором Московских Духовных школ. Он принимает участие в международных конгрессах и конференциях. Наработанная дипломатия, железная выдержка и природная мудрость. Как же это пригодится позже митрополиту Филарету...

Гласность, ускорение, либерализация — основные лозунги начала перестройки мало изменили отношение к Церкви. Более того, были приняты документы об усилении атеистической работы. Говорят, даже книжки издавались, объясняющие решение Святого князя Владимира крестить Русь исключительно политическими мотивами. Планировалось 1000-летие крещения Руси сделать сугубо внутрицерковным событием. Зато 70 лет Октябрьской революции отметить с размахом. Андрей Горанский, магистр гуманитарных наук, сотрудник института теологии БГУ:

Советский союз тогда оказался в такой ситуации, когда велись сложные переговоры по поводу разоружения, и СССР нужен был привлекательный имидж на Западе. Горбачев пытался показать лицо Советского Союза мировой общественности. На Западе церковные круги и демократические, пытались организовать широкомасштабные празднования 1000-летия крещения Руси. Причем, это все часто подавалось так, что празднование может быть проведено должным образом только в условиях западной демократии, а Советский Союз представлялся, как тоталитарное государство, которое ущемляет права верующих и не дает им такое торжество должным образом совершить. И тогда к концу 87 года было принято решение эту самую либерализацию, гласность перенести и на церковную сферу. И в апреле 1988 года состоялась встреча Горбачева с постоянными членами Священного Синода, в том числе, и с Филаретом. И после этого торжества приняли широкий масштаб.

В 1984 году Владыко по собственному желанию освобождается от должности Экзарха в Западной Европе и принимает самое активное и непосредственное участие в организации мероприятий, посвященных 1000-летию крещения Руси. Помимо Белорусской Церкви, Филарет по-прежнему возглавляет Отдел внешних церковных связей, — по сути, занимает пост министра иностранных дел Московской Патриархии. Большая часть времени проходит между Минском, Москвой и Европой. Про кого угодно в такой ситуации можно сказать: «Он знал этот маршрут наизусть». Но у митрополита не было времени смотреть в окно, он работал и в купе поезда, и в салоне самолета. Ему хватало 24 часа в сутки. Но как? Этого не понимали даже в его близком окружении. Игуменья Гавриила(Глухова), настоятельница Гродненского Рождества-Богородичного женского монастыря:

Я набиралась смелости и выкручивала пробки электрические в резиденции, чтобы он хоть как-то мог 4-5 часов отдохнуть. Прихожу утром убирать в кабинете, а там огарки от свечей. Он не то, чтобы ругал. Я бы, наверное, вызвала и такую трёпку дала бы! На следующую ночь я все свечи убрала, лампадки погасила. Но Владыко, конечно, сделал на утро такое мягкое замечание – мол, нельзя так делать, мне надо работать.

Основные праздничные мероприятия по поводу 1000-летия крещения Руси проходили в Москве. В Минске все было скромнее, но в истории первой атеистической республики, как, впрочем, и в истории отношений Церкви и Государства страны Советов, это стало событием эпохальным.

Наталья Бовкалова, обозреватель Белорусского радио:

В Беларуси разрешили в Оперном театре провести торжество, по тем временам, событие вселенского масштаба. Тогда приехали монахи из Жировиц, гости из других монастырей, много епископов. Такое количество людей сразу увидеть… впечатление было сильное.

К празднику 1000-летия крещения Руси впервые со времен Октябрьской революции была переиздана Библия под редакцией Лопухина, и то не в Советском Союзе, а в Стокгольме. А в юбилейном наборе пластинок, выпущенных фирмой «Мелодия», благодаря Владыке, оказалась одна исторически важная для Белорусской православной церкви пластинка. На ней запись хора Кафедрального собора, а на обложке изображение иконы Белорусским святым. Она была специально написана как раз к празднику. Отныне в белорусском православном календаре был свой новый праздник в честь собора Белорусских святых, который по сей день отмечается спустя три недели после Троицы. Сергей Линг, премьер — министр Республики Беларусь (1996-2000 гг.):

Ясно одно, что тех имен, на которых строилась старая идеология, мало: все-таки она строилась по цвету: красные - наши, белые – все не наши.

Одних имен только Александра Невского, Суворова, Кутузова, героев войны, честь и им слава, и Матросова, Гастелло, но этого мало, это новая история. Надо, чтобы из глубины веков фундамент строился. И когда появляются такие имена, как княгиня Софья, которая отстаивала национальные интересы белорусов на Слутчине. Сколько веков прошло, а с каким уважением люди относятся. Или Ефросиния Полоцкая. Разве мало она сделала для становления нашего самосознания? Впоследствии 1988 год, год 1000-летия крещения Руси, назовут ее вторым Крещением. Это событие стало новой точкой отсчета возрождения Церкви после многолетних гонений. В Церкви такие повороты жизни принято называть волей Божьей, с ней государственные власти смирились. Со скрипом и не сразу.

Андрей Горанский, магистр гуманитарных наук, сотрудник института теологии БГУ:

В 1988 году была принята долгосрочная программа по атеистической работе. Более того, там был такой председатель совета по делам религии Харчев, он выступал в МВПШ.Он говорил: «Ну, хорошо, происходят изменения, признаются ошибки 30-х годов в отношении церкви, но Ленин требует от нас, чтобы партия контролировала и была в курсе всех областей жизни советского общества – и в том числе, церковную область». Но остановить закрутившееся колесо воссоздания Церкви было уже невозможно. По всей территории Советского Союза восстанавливаются церкви, возвращаются монастыри. В Беларуси ситуация иная. редств на строительство новых церквей все равно не хватало, да и служить в них пока было некому. На священнослужителей по-прежнему был дефицит. Учитывая перспективу развития событий,митрополит Филарет принимает мудрое решение — перед белорусскими властями ставит вопрос о возрождении Минской Духовной семинарии на территории Жировичского мужского монастыря. Издавна там была семинария, правда, после закрытия в 60-х годах в ее корпусе располагался сельскохозяйственный техникум. 1 сентября 1989 года в Духовную семинарию поступило 42 человека. К началу учебного процесса в библиотеку нового учебного заведения митрополит Филарет передал 600 книг. Кроме этого, взял на себя преподавание самых сложных дисциплин. Где бы ни находился Владыко: в Минске, либо за пределами Беларуси — каждый понедельник в обязательном порядке он приезжал в Жировицы. Серафим, епископ Бобруйский и Быховский:

Нам, конечно, было очень приятно, что первое лицо Белорусской православной Церкви приходит к нам встретиться со студентами, с нашей небольшой группой семинаристов. Ему был не безразличен каждый студент, он интересовался судьбой каждого и прослеживал дальнейшую жизнь, дальнейшую работу каждого выпускника семинарии.

Открытие Духовной семинарии стало тогда началом зарождения новой духовной школы в республике. Позже, по инициативе Владыки Филарета, там же, в Жировицах, откроет двери и Духовная Академия. Учебных заведений такого уровня в Беларуси прежде не было никогда. А со временем митрополит станет создателем и ректором уникального светско-богословского учебного заведения — Теологического института Белорусского государственного университета. Подобных ВУЗов и сегодня нет на просторах бывшего Советского Союза.

Филарет, Митрополит Минский и Слуцкий Патриарший Экзарх Всея Беларуси:

Человек-то един. У него и ум есть, и сердце есть. И ум, и сердце, они же в одном существе. И они служат кому? Человеку. Эта целостность человеческой личности, она диктует нам, как нам надо строить нашу жизнь, нашу деятельность, наше служение друг другу. Человек - цельная личность и разделить ее нельзя.

По горячим следам Духовного возрождения Владыко инициирует диалог двух несовместимых по тем временам полюсов: науки и религии. Одни представители науки к тому времени открыли для себя в религии что-то новое, другие всегда верили, но раньше боялись в этом признаться. Так под патронажем Владыки в Минске проходит первая научно-религиозная конференция. Протоиерей Сергий Гордун, заведующий кафедрой библеистики и церковно-практических дисциплин Института теологии БГУ:

Я в то время был преподавателем Московской Духовной семинарии, и меня, как белоруса, пригласили для участия в конференции. Я с радостью увидел, что многие выступают на конференции по-белорусски. Мой доклад был написан на русском, но когда я услышал, что многие передо мной выступают по-белорусски, я тоже, глядя в русский текст, начал говорить по-белорусски.

Рассуждать о переводе Евангелия на белорусский язык на конференции не планировали, тема возникла, казалось бы, сама собой. Митрополит, на которого оглядывалось и священство, и интеллигенция, идею поддержал. И практически сразу благословил на создание специальной Библейской комиссии, в которую вошли филологи, переводчики, богословы. Перевод такой специфической литературы - работа тонкая и кропотливая. За нее только в 20 веке, оказывается, брались не раз - ксендз Чернявский, Ян Станкевич и брат Якуба Коласа - Антон Мицкевич. Но современному белорусу их язык был малопонятен. Инок Николай (Бембель), насельник Жировичского мужского монастыря:

Для каждого современного литературного языка это великая ласка Божия. Попробовать не только смысл, но и музыку сохранить. И для каждого литературного языка это большая польза – попробовать дотянуться до такого звучания. Митрополит является очень тонким регентом в этом процессе углубления и включения всех регистров современного литературного языка в такое церковное литургическое начало.

Более чем за 20 лет уже переведены не только все 4 Евангелия. Много богослужебной литературы. В некоторых храмах Минска регулярно служат литургии на «роднай мове». Владыко не проводит богослужения на белорусском языке, но, где бы он ни был, при случае всегда вспоминает о том крае, который впоследствии стал для него родным. Наступили новые времена. Пастыри, казалось, спешили сделать все, что не смогли за годы советской власти. Священный Синод Русской Православной церкви поддерживает предложение о восстановлении епархий, исторически существовавших на Белорусских землях: Полоцкой, Могилевской и Пинской. В этот же год образовывается Белорусский Экзархат, возвращается Полоцкий монастырь.

Паства, вверенная митрополиту Филарету, требовала все большего внимания. В это же время Владыко просит Синод освободить его от должности председателя Отдела Внешних церковных связей Московской Патриархии. На его место назначают митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла - будущего Патриарха Всея Руси. А Филарету присваивают титул Патриаршего Экзарха Белоруссии. Протоиерей Федор Повный, настоятель Всехсвятского прихода г. Минска:

Мне вспоминается мое служение за рубежом, когда мы переиздали пятитомник «Закона Божьего», мы переиздали его в ГДР. Это было последнее издание подобного рода в Германской Демократической Республике, я, улыбаясь, говорю – это была отходная ГДР. И мы привезли этот пятитомник в количестве 20 тысяч экземпляров каждого тома в Минск. И спустя полгода приезжаю к Владыке, и он мне рассказывает очень интересную деталь: «А ты знаешь, вот те средства, которые мы получили от продажи этих пятитомников «Закона Божьего», пошли на выкуп Полоцкого монастыря, и их хватило ровно столько, сколько получили». Потому что многие думают: ну как, передали монастырь и передали. Нет, выкупали, т.е. за него еще требовали вознаграждение. А где взять эти средства? Я думаю, что все это делала Ефросинья Полоцкая, а мы только были исполнителями.

Еще в середине 80-х Полоцкий монастырь хотели оборудовать под туристический объект, конечно же, не духовного плана. Мощи Ефросиньи Полоцкой планировали изъять, а в Соборе оборудовать планетарий. Его сводчатый высокий купол как нельзя лучше подходил под такой объект. Представители православной общины, как могли, сражались за историческую святыню. С просьбой о помощи даже ездили в Москву, но ответ приходил всегда один: «В Полоцке легче построить 10 новых церквей, чем открыть один монастырь». Послушница Ольга, насельница Полоцкого Спасо-Ефросиниевского женского монастыря:

Сестры жили по 4 человека в келье, и очень были тяжелые условия, топились печки, нужно было заготавливать дрова. Второй корпус был полностью приспособлен под жилье, там жили люди. Монастырь впоследствии выкупал жилье для этих людей.

Если для Церкви 89 год стал годом созидания, то для некогда могущественной страны — СССР — он оказался началом настоящего коллапса политического, экономического и социального. Понадобилось всего несколько лет, чтобы государственный механизм полностью развалился. Люди в панике, они лишились всего: сбережений, будущего, мечты. Церковь не могла остаться в стороне от таких переворотов, хоть и не в ее правилах вмешиваться в дела государственные. Священный Синод Русской Православной Церкви благословляет духовенство на участие в выборах в Верховные Советы. Голос Церкви должны были представлять знающие люди, а не псевдоверующие, которые с удовольствием разыграли бы «религиозную карту» в своих интересах.

Народным депутатом СССР тогда избрали и будущего Патриарха - Алексия II. Митрополит Филарет баллотировался в Минске и прошел со второго тура. Он не искал легких путей в Овальный зал, хотя мог избираться от менее взыскательного сельского округа. Не всегда чистоплотную предвыборную кухню он испробовал в столице, в самом эпицентре политической схватки. Вячеслав Кузнецов, заместитель председателя Верховного Совета Республики Беларусь 12-го созыва:

В то время это была уже известнейшая личность, он уже априори был на более высокой стартовой позиции в этой избирательной компании.

Сергей Костян, депутат Верховного Совета Республики Беларусь 12-го созыва 13-го созыва:

Он тоже прошел это все, он тоже прошел этот ад демократии.

Каждое заседание Верховного Совета транслировалось по телевидению без купюр. Поэтому желающих засветиться и высказаться у микрофона было предостаточно. Многие просто-напросто хотели продемонстрировать своим избирателям, как с пеной у рта они отстаивают их интересы. Тогда это считалось самым действенным способом. Владыко слово брал редко, только в принципиальных вопросах и когда ситуация выходила из-под контроля. Александр Штокин, депутат Верховного Совета Республики Беларусь 12-го и 13-го созыва:

Поначалу, когда он готовился произнести свои слова, было все как всегда, шумно, плохо управляемо. А вот после того, как прозвучало несколько слов, буквально несколько слов, мгновенно воцарилась тишина. Я детально не вспомню суть того, что было сказано, но как это было сказано: подбор слов, стиль изложения, аргументация были очень непривычными для обычного мирского человека.

Большая часть вопросов были экономического толка, о духовности тогда мало кто задумывался. Однако, Владыко имел четкую позицию. Не без его участия, одним из первых, депутатами был принят «Закон о свободе совести и религиозных организаций», это служило гарантом того, что определенные периоды жизни нашего государства не повторятся. Как рассказывает близкое окружение Владыки, депутатство тяготило его, не лежала душа. Несмотря на возрастающую популярность, он все-таки оставался фигурой таинственной, не таким, как все. Так в начале 90-х на белорусском телевидении создается первый фильм о митрополите Филарете - его малой родине, о его семье.