Прямой эфир

Фильм «Митрополит Филарет: служение Церкви и Отечеству». Часть первая

25 декабря 2013 14:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Фильм показан на СТВ в 2010 году.

Для всех Владыко стал знаковой фигурой, связавшей десятилетия атеизма и годы возрождения веры. Для каждого он был и остается посредником между Небом и Землей.

Есть такое понятие в музыке — переходный аккорд. Его особенность в том, что он одинаково гармонично звучит в совершенно далеких тональностях. Это, как правило, единственное созвучие, которое плавно и незаметно их объединяет. Один из участников это фильма сравнил Предстоятеля Белоруской православной церкви с таким переходным аккордом. Для всех Владыко стал знаковой фигурой, связавшей десятилетия атеизма и годы возрождения веры. Для каждого он был и остается посредником между Небом и Землей.

Есть такое понятие в музыке — переходный аккорд. Его особенность в том, что он одинаково гармонично звучит в совершенно далеких тональностях. Это, как правило, единственное созвучие, которое плавно и незаметно их объединяет. Один из участников это фильма сравнил Предстоятеля Белоруской православной церкви с таким переходным аккордом. Для всех Владыко стал знаковой фигурой, связавшей десятилетия атеизма и годы возрождения веры. Для каждого он был и остается посредником между Небом и Землей.

Фильм «Митрополит Филарет: служение Церкви и Отечеству». Часть первая-1

Игуменья Гавриила(Глухова), настоятельница Гродненского Рождество-Богородичного женского монастыря:
Умирает митрополит Никодим Ротов Ленинградский и Новгородский. Приезжал патриарх Пимен, отпевали. И стояли архиереи на кафедре в Троицком соборе Александро-Невской лавры и митрополит Филарет в черных очках. И народ божий решил, что митрополит настолько красивый, что за ним, так сказать, слабый пол смотрит издалека. И чтоб меньше видеть меньших наших собратьев –женский пол, он надел темные очки, чтоб никто за ним не бегал, чтобы меньше было впечатлений произведено. И через несколько лет, когда я уже несла послушание, я у Владыки спросила. Он элементарную причину назвал: «Просто у меня ячмень вскочил на глазу, глаз затек, покраснел, чтобы со стороны не было некрасиво». Я рассказала правду, как мы все решили, почему. Он так заулыбался и сказал, мол, в каждой людской молве есть доля правды.

Фильм «Митрополит Филарет: служение Церкви и Отечеству». Часть первая-4

Возможно, Филарет тогда скрывал от людских глаз слезы. Владыко Никодим был его наставником, и молодой архиерей старался во всем на него походить. Ведение службы, манера поведения, мелодика речи, да и сам облик митрополита Филарета во многом напоминал Владыку Никодима. Поэтому на посту архиерея ленинградцы, как логическое продолжение, хотели видеть тогда именно митрополита Филарета. Но Священный Синод во главе с Патриархом Пименом решает этот кадровый вопрос по-другому. Назначает митрополита Филарета Вахромеева на Минско-Белорусскую кафедру.

Фильм «Митрополит Филарет: служение Церкви и Отечеству». Часть первая-7

Назначение в Белоруссию в то время расценивалось как ссылка. Для церковнослужителей место это, действительно, было особым. Еще при Хрущеве местные чиновники, желая выслужиться перед Москвой, пообещали, что БССР станет первой атеистической республикой в Советском Союзе.

Андрей Горанский, магистр гуманитарных наук, сотрудник Института теологии БГУ:
В архивных документах сами уполномоченные говорят, что, когда мы ездим в командировку в районы Литвы и Латвии, мы видим, что ситуация там совершенно иная. Священники, как католические, так и православные, чувствуют себя достаточно свободно. Они сами управляют приходами, когда они хотят – выезжают на дом к верующим, на кладбище, на источники, совершают там богослужения, хотя у нас в Белоруссии все это запрещено, и не только запрещено законом, но и соблюдается.

Фильм «Митрополит Филарет: служение Церкви и Отечеству». Часть первая-10

Главным контролером и судьей в церковной жизни был уполномоченный по делам религии. Священник при церковных советах считался всего-навсего наемным рабочим. Он, как тогда было принято говорить, удовлетворял религиозные потребности верующих. Но в первую очередь священник должен был устраивать уполномоченного. В противном случае лишался регистрации, а вместе с ней и средств к существованию. Но, порой человеческие отношения пробивали и эту железную стену.

Фильм «Митрополит Филарет: служение Церкви и Отечеству». Часть первая-13

Протоиерей Геннадий Дзичковский, настоятель Минского Свято-Духова Кафедрального собора:
Каждый понедельник мне надо было идти к уполномоченному и докладывать, как обстоят дела в благочинии. Но, Слава Богу, что там, в Витебске, у меня сложились хорошие рабочие отношения с уполномоченным, и даже в других областных центрах. Как говорят, «горел», скажем, батюшка, его освобождали. И тогда Владыко звонил мне. «У тебя там хорошие отношения, постарайся, чтоб его там пристроить, в Витебской области» И знаете, удавалось пристроить несколько человек. И даже был такой из Прибалтики о. Анатолий Коляда, он был ученый человек, он рукоположился, и нигде прихода не дают, и Владыко направил его в Витебщину. И возле Глубокого даже открыли деревенский приход, чтобы дать ему место. Это редчайший случай.

Фильм «Митрополит Филарет: служение Церкви и Отечеству». Часть первая-16

Возглавив Белорусскую кафедру, митрополит Филарет одновременно был назначен и Патриаршим Экзархом Западной Европы. Да и в Минск он приехал после пятилетнего служения в качестве архиепископа Берлинского. Приезд такого человека ввел белорусские власти в некоторое замешательство. Владыко олицетворял собой Запад, перед которым нужно было держать марку.

Фильм «Митрополит Филарет: служение Церкви и Отечеству». Часть первая-19

Леонид Гуляко, уполномоченный по делам религий и национальностей при Совете Министров Беларуси:
Я работал в аппарате министров с 77 года. Служба уполномоченного по делам религии, в то время она называлась уполномоченной Совета по делам религий при Совете министров Белорусской ССР. Эта служба находилась в Доме правительства. И митрополит Филарет иногда приезжал для обсуждения решения вопросов с государственной властью. И тогда я впервые увидел митрополита Филарета в коридорах Дома правительства.

Фильм «Митрополит Филарет: служение Церкви и Отечеству». Часть первая-22

Протоиерей Геннадий Дзичковский, настоятель Минского Свято-Духова Кафедрального собора:
Владыко наш никогда вне формы нигде не бывал. Уполномоченные терпеть не могли, чтобы был в форме Владыко. Митрополиту тоже замечание сделал республиканский уполномоченный, но он сказал - «Я всегда был в форме и буду оставаться в форме». Так и простили ему этот вызов.

Верующие тоже были в тревожном ожидании. Кто же займет место правящего архиерея? Многие лично знали предшественника — Владыку Антония Мельникова — человека тонкого, интеллигентного и образованного. Он возглавлял Минско- Белорусскую кафедру более 10 лет. Это был уникальный случай. За всю историю епархии правящие архиереи не задерживались в Минске более трех-пяти лет, в советские годы и того меньше.

Фильм «Митрополит Филарет: служение Церкви и Отечеству». Часть первая-25

Протоиерей Федор Повный, настоятель Всехсвятского прихода г. Минска:
Я, тогда студент нашего Белорусского театрально-художественного института, иду на первую службу. Кафедральный собор был полон людей. Входит митрополит - смоль бороды черной, его особый бархатный голос, особая спокойная манера движения. Конечно, для меня был некий элемент сравнения, потому что я хорошо и лично знал Владыку Антония. И здесь после первой службы я понял, что Владыко Антоний был прав. Он мне сказал: «Владыко Филарет молодой архиерей, очень грамотный Владыко, он обладает даром общения, даром убеждения, он тебе понравится...»

Фильм «Митрополит Филарет: служение Церкви и Отечеству». Часть первая-28

Эпоха застоя. Некоторые историки позже назовут этот период временем «ироничного нейтралитета». Прямых гонений на верующих, как при Хрущеве или в 30-е годы, уже нет. Но отношения государства и церкви остаются стабильно тяжелыми. Сильные мира сего уже не разрушают храмы, но терпеливо ждут смены поколений, когда религия по всем земным законам отомрет сама собой. Ведь молодежь в большинстве своем практически поверила, что Бога нет.

Фильм «Митрополит Филарет: служение Церкви и Отечеству». Часть первая-31

Инок Николай (Бембель), насельник Жировичского мужского монастыря:
Я работал в Академии Наук в Институте философии и права и считал себя довольно мудрым и просвещенным человеком, но был нехристем одновременно. Я тогда был сильно увлечен политиканскими течениями, очень остро я воспринимал проблемы белорусского языка, в том числе и в церковной жизни. Ну, и даже в стихах эти мои бунтарские настрои проявлялись. И некоторые из этих стихов до митрополита доходили, он очень так доброжелательно это принимал. Встретит меня, говорит: «Ну, что, Олег, стихи пишешь?» Говорю: «Пишу, Владыко». Он говорит: «Пиши». И никаких попреков, никаких грубых поучений. «Ну, Бог тебе в помощь!»

Фильм «Митрополит Филарет: служение Церкви и Отечеству». Часть первая-34

К приезду митрополита Филарета по всей Белоруссии действовало только 370 православных церквей, а священников и того меньше. Митрополит Филарет с присущей ему энергией начинает постепенно улучшать положение вверенной ему Церкви. Несмотря на недовольство властей, Владыко активно посещает сельские приходы. Подобные встречи с паствой заметно оживили церковную жизнь на местах, особенно там, где правящий архиерей последний раз служил лет 100 назад.

Филарет, митрополит Минский и Слуцкий Патриарший Экзарх Всея Беларуси:
Наша миссия и наша проповедь должна быть поверх всех человеческих земных потрясений, политических, не хочется даже это слово произносить. Оно чуждо христианскому миропониманию, но оно существует. Поэтому надо в себе найти силы это пережить и поверх этого обратить свое слово к народу божьему.

Фильм «Митрополит Филарет: служение Церкви и Отечеству». Часть первая-37

Кадровый вопрос решить оказалось куда сложнее. Ждать образованного духовенства было неоткуда, а нужны они были прямо сейчас. Во-первых, в Советском Союзе действовали только три духовные семинарии. Во-вторых, с потенциальными абитуриентами на местах велась серьезная атеистическая работа: предлагалась поддержка при поступлении в любой светский ВУЗ, светили заманчивые перспективы карьерного роста. И тогда митрополит Филарет делает рискованный, но необходимый шаг. Начинает рукополагать в священники молодых людей без специального образования. Прежде такая практика не приветствовалась. А учитывая опыт ректорства Владыки в Московских духовных школах, за воспитание молодого поколения он берется сам.

Протоиерей Георгий Дичковский, ключарь Минского Свято-Духова Кафедрального собора:
Каждый год, сколько человек рукополагали, всех нас вызывали а Жировицы на краткосрочные курсы. Владыко читал нам лекции. Каждого поднимал, спрашивал, какие проблемы на приходах, с чем столкнулись. Он по-отечески нам указывал, как себя вести в конкретных случаях. Вот это общение было очень важно для каждого из нас, тем более, что большинство из нас были без духовного образования.

Фильм «Митрополит Филарет: служение Церкви и Отечеству». Часть первая-40

Бельмом на глазу у «проповедников» атеизма оставался единственный действующий тогда в Белоруссии Жировичский мужской монастырь. Его тоже пытались прикрыть, и повод для этого был веский. В 60-х годах после закрытия женских монастырей в Гродно и Полоцке монахини этих обителей по благословению Патриарха перебрались в Жировицы. Больше некуда было. В России действующих женских монастырей на то время не осталось вообще. Власти на этот счет ехидно улыбались, мол, нехорошо это, что в одном монастыре живут и мужчины, и женщины. Выход один – закрыть.

В то же время Жировичский монастырь оставался эдакой показательной «открыткой» перед Западом. Наглядный пример того, что со свободой совести и церковной жизнью в БССР все в порядке. Этой слабостью советских чиновников воспользовался митрополит Филарет. За 1979 год по приглашению Владыки по церковной линии Белоруссию посетили, побывав и в Жировичском монастыре, 23 иностранные делегации. После такой презентации о закрытии обители в верхах говорить перестали.

Фильм «Митрополит Филарет: служение Церкви и Отечеству». Часть первая-43

Андрей Горанский, историк:
Я даже в архивах находил фотографии африканских делегаций христианских церквей в Кафедральном соборе города Минска. И там наши священники, митрополит и группа чернокожих африканских христиан, так колоритно это все выглядело.

Игуменья Гавриила(Глухова), настоятельница Гродненского Рождества-Богородичного женского монастыря:
А ведь как доносилось: что и гонимая Церковь, и что такие все несчастные. В какой-то степени, это правда, конечно, была. Но нам митрополит всегда говорил: «Вы должны в присутствии гостей быть безупречны: в поведении, в обращении, беседе. Потому что по Вас судят о всей Церкви».

Фильм «Митрополит Филарет: служение Церкви и Отечеству». Часть первая-46

Небольшой деревянный домик бывшего епархиального управления еще год назад находился в центре Минска. Сегодня там строится элитное жилье, но тогда в районе частной застройки на улице Червякова митрополит Филарет принимал своих зарубежных гостей. Колоритно? Возможно. Но то, что не комфортно и, главное, не престижно – это факт. Ударить лицом в грязь перед приглашенными иностранцами было нельзя. Владыко снова заставил чиновников чесать затылки. Как известно, первый секретарь ЦК Компартии БССР Петр Машеров особой симпатии к православию не испытывал. Но во имя сохранения международного имиджа республики вынужден был подписать документ о начале строительства нового здания Епархиального управления.

Фильм «Митрополит Филарет: служение Церкви и Отечеству». Часть первая-49

Фильм «Митрополит Филарет: служение Церкви и Отечеству». Часть первая-51

Лев Погорелов, заслуженный архитектор БССР:
Я работал руководителем мастерской в институте «Минск-проект». Однажды меня позвал директор, говорит мне: «Пришел заказ на проектирование религиозного здания. Мы посоветовались и решили предложить его Вам». Я говорю: «А почему мне?» «Ну, Вы любите природу, вы не член партии, тут можно спроектировать Вам здание интересное». Ну, хорошо, я согласился. Это же не значит, что я пошел туда молиться, в то время это было, конечно, нельзя.

Фильм «Митрополит Филарет: служение Церкви и Отечеству». Часть первая-54

Таких специфических объектов в Советской Белоруссии никогда не было, как, впрочем, и опыта в подобном строительстве. Под Епархиальное Управление выделили на выбор два крохотных участка – по улице Обойной и на пересечении Раковской и Освобождения. Остановились на последнем.

Епархию Лев Николаевич Погорелов спроектировал в форме митрополичьего головного убора — клобука - круглое здание с внутренним двориком. Было ли заметно партийным боссам это символичное сходство - неизвестно, но крест над входом располагать все-таки запретили. А чтобы сохранить в проекте домовую церковь, по официальным документам она проходила как рабочий кабинет. В миниатюрное трехэтажное здание вместили все, вплоть до лифтов — непозволительная роскошь в то время.

Фильм «Митрополит Филарет: служение Церкви и Отечеству». Часть первая-57

Лев Погорелов, заслуженный архитектор БССР:
Дня через два я иду на работу, в вестибюле висит доска объявлений, люди стоят, читают, посмотрели на меня и отходят. Я смотрю: Погорелову выговор за увеличение сметной стоимости Епархиального Управления. Я пошел к директору, говорю: «Какое увеличение стоимости?» Тот отвечает: «Лев Николаевич, ну, надо вам выговор».

Получив выговор, Лев Николаевич тогда еще и не знал, что через несколько лет удостоится ордена Русской православной Церкви во имя Святого равноапостольного князя Владимира 1 степени. Строили Епархию, как говорят, всем миром. Митрополит принимал самое непосредственное участие, верующие минчане помогали. Так в 1985 году в самом центре Минска - столице первой атеистической республики Советского Союза - открыли первое строение, официально принадлежащее Церкви. Это был поистине беспрецедентный случай, который по нынешним меркам обсуждали бы все ведущие СМИ. Тогда о Церкви предпочитали молчать. Но не использовать имя митрополита Филарета было глупо. Его знали и уважали на Западе, его слово имело там солидный вес.

Фильм «Митрополит Филарет: служение Церкви и Отечеству». Часть первая-60

Фильм «Митрополит Филарет: служение Церкви и Отечеству». Часть первая-62

Наталья Бовкалова, обозреватель Белорусского радио:
Меня послали в Москву на стажировку на «Иновещание СССР». И там я увидела такую программу «Свобода совести в СССР». Когда я приехала в Минск, то на летучке главному редактору сказала: «Почему мы не делаем? Это можно, это наша тема». Он сказал: «Делайте!» Владыко несколько раз тогда приезжал на радио. На радио это было что-то невероятное. Все двери были открыты, все выбегали, смотрели. В белой рясе идет митрополит – в белом клобуке, красивый, молодой. Записывали в студии – так все ходили и заглядывали через стекло, смотрели на Владыку.

Фильм «Митрополит Филарет: служение Церкви и Отечеству». Часть первая-65

Наталья Бовкалова, корреспондент редакции вещания на зарубежные страны белорусского радио, стала первой из белорусских журналистов, которая записала официальное интервью с Владыкой Филаретом. Митрополит рассказывал о жизни Церкви. Но при хорошем монтаже и вычеркивании цитат из Евангелия двухминутный репортаж вполне подходил под общую тему «Миротворческая деятельность советского правительства». За каждую передачу, каждое слово в интервью приходилось бороться и отстаивать.

Наталья Бовкалова, обозреватель Белорусского радио:
Все выступления Митрополита, когда я записывала, потом мы снимали текст – это была папочка такая, и мы ее отвозили в ЦК КПБ зав.отделом пропаганды, он читал. Доходило до курьезных случаев. Я принесла цензору выступление, там было написано «Мать-Церковь». Она говорит: «Это надо убрать, нельзя. Мать-Родина только есть, что это за Мать-Церковь?» Я возмущенно сказала: «Звоните тогда в ЦК, потому что это так принято, именно так говорят священнослужители и христиане». Она при мне позвонила туда, ей подтвердили: «Оставьте это, их выражение, пусть будет».

Мало кто тогда верил, что не пройдет и 15 лет, и слово митрополита Филарета с надеждой и замиранием сердца будут слушать тысячи белорусов. Разочаровавшись в том, во что верили 70 лет, люди надеялись от Владыки услышать правду, но он владел большим.

Фильм «Митрополит Филарет: служение Церкви и Отечеству». Часть первая-68

 

# общество # Религия # Фильм «Митрополит Филарет: служение Церкви и Отечеству» # Проекты СТВ # Православные в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
В 2014 в городском транспорте Минска появятся электронные проездные и исчезнут кондукторы
25 декабря 2013 10:49

В 2014 в городском транспорте Минска появятся электронные проездные и исчезнут кондукторы

После сюжета на СТВ страшную елку в Шабанах заменили на красивую. Жители - в восторге!
24 декабря 2013 18:36

После сюжета на СТВ страшную елку в Шабанах заменили на красивую. Жители - в восторге!

Как правильно отпраздновать сочельник 24 декабря
24 декабря 2013 18:17

Как правильно отпраздновать сочельник 24 декабря