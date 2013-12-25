В 2014 в городском транспорте Минска появятся электронные проездные и исчезнут кондукторы

Новости Беларуси. «Минсктрансу» - 10 лет! Повод поговорить о развитии транспортной системы столицы. Что сделано для быстрого и комфортного передвижения по городу и какие проблемы еще нудно решить? Хватает ли маршрутов, сколько будет стоить проезд? Об этом и не только ведущая программы «Большой город» на СТВ поговорила с Леонтием Попенком, главой «Минсктранса».

Автоматизированная система оплаты контроля проезда в общественном транспорте Минска. Когда это станет реальностью?

Леонтий Папенок, генеральный директор ГП «Минсктранс»:

Поставлена задача - до 1 мая. Мы уже ведем работу, устанавливаем валидаторы и электронные компостеры. Хочу сказать, что с 1 января мы трамвайный парк уже оборудуем. С 1 января уже не будет механического компостирования. Будем в тестовом режиме вести вопросы работы с электронной карточкой. Сегодня все парки проводят переоборудование всего подвижного состава - установкой и бортовых компьютеров, и валидаторов, и электронных компостеров. Поставлена задача, чтобы мы до 1 марта мы могли провести все тестовые испытания и с 1 мая начали работать.

Как это будет выглядеть для обычного пассажира?

Леонтий Папенок:

Мы планируем, что на начальном этапе не будем резко менять систему. Мы будем вести разъяснительную работу. Как показывает опыт многих городов Западных стран, не нужно делать резких движений. То есть та наша система, которая есть, только уже будет не механическое погашение, не механическая работа с компостером, а электрическая. А валидаторы или бесконтактные карточки заменят бумажный проездной. Но мы уже сразу сможем не жестко устанавливать сроки, например, с 1 по 10 число, если декадный, а можем уже с любого числа - скользяще. Поэтому, чтобы мы привыкли к этому проездному, пока сохраним, а через некоторое время начнем предлагать уже новые системы оплаты.

Означает ли это, что всех кондукторов придется уволить?

Леонтий Папенок:

Я хочу сказать, что кондукторская система - это прошлый век. С внедрением данной системы необходимость в них отпадает. Мы не должны параллельно вести реализацию, сегодня достаточно точек продаж. Кстати, еще хочу сказать, что мы занимаемся вопросом с международным деловым агентством, у которого уже практически есть образцы терминал-автоматов. То есть не обязательно будет искать точку продаж, во многих местах будут стоять автоматы и можно будет пополнить карточку.