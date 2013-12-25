Новости по тегу #Фильм «Митрополит Филарет: служение Церкви и Отечеству»

Жизненный путь будущий митрополит начал в Москве. После сестры Ольги Кирилл Вахромеев был вторым ребенком в семье Варфоломея Александровича и Александры Федоровны.
Говорят, тех, кто прошел Великую отечественную войну, не запугать ни голодом, ни смертью. Церковнослужителей, что пережили Хрущевскую «оттепель», которая для верующих обернулась настоящими «заморозками», не сломить ничем. Владыко застал и то, и другое.
Для всех Владыко стал знаковой фигурой, связавшей десятилетия атеизма и годы возрождения веры. Для каждого он был и остается посредником между Небом и Землей.
11 октября 2026 07:56
11 октября 2026 07:45
11 октября 2026 07:37
11 октября 2026 07:35
11 октября 2026 07:25
11 октября 2026 07:15
10 октября 2026 18:46
10 октября 2026 18:01