Филипп Гулый: «Убеждён, что вокруг Минского моря появится набережная, подобная Ницце и Сочи»

Новости Беларуси. О том, чего не хватает минским пляжам, рассказали в программе «Специальный репортаж». Филипп Гулый, председатель правления Республиканского союза туристической индустрии:

Минскому морю не хватает хорошей прогулочной зоны, которая была бы совмещена с пляжной территорией. Но спрос и развитие инфраструктуры на сегодняшний день развивается естественным путём. Если мы говорим о чем-то глобальном, то правильнее обозначить потенциал Минского моря. В целом, эта территория представляет для Минска серьёзный, не постесняюсь, мощный, гигантский потенциал для инвестиций и развития. Мы чётко должны понимать, что мы должны развивать одно за другим, чтобы всё это поддерживалось, и создавался единый кластер.



Возможностей много, а вот алгоритм и последовательность становления и развития зависит не только от бизнес-инициативы, но и от государственного планирования. Поэтому упираемся в единственную главную проблему – отсутствие целостной республиканской инфраструктурной политики в сфере развития туризма, инвестиций в инфраструктуру, последовательности её развития. Где мы чётко должны понимать, что мы должны развивать одно за другим, чтобы всё это поддерживалось, и создавался единый кластер.