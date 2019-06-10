На минских пляжах установили 140 лежаков: каждый стоил около 300 рублей

Новости Беларуси. Как обустраивают пляжи Минска, рассказали в программе «Специальный репортаж».

В прошлом году в Беларуси начали устанавливать шезлонги. Без малого 140 лежаков пополнили минские пляжи.

Александр Проминский, заместитель директора УП «Минское лесопарковое хозяйство»:

Гарантийный срок – два года, но, думаю, прослужат и дольше. Если говорить о конструкции: основание изготовлено из металла, а ложе из – деревянного бруса. Один такой лежак обошёлся нам порядка 300 рублей. Хотелось бы отметить, что все они у нас бесплатные. Главное, успеть занять место». У нас появились новые уличные тренажёры, те же теннисные столы. В прошлом году все зоны отдыха мы оборудовали велопарковками.