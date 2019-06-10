Невыносимая жара. На 11-12 июня объявлен оранжевый уровень опасности

Новости Беларуси. Во вторник и в среду в республике температура воздуха поднимется выше 30°C.

По сведениям Белгидромета, в эти дни в светлое время суток на большей части территории страны воздух нагреется до +30… +33°C, в Минске ожидается +30-31°C.

11 июня в Беларуси будет переменная облачность. Вероятность осадков не превышает 5-10%. Ветер юго-восточный 3-5 м/с. Ночью температура воздуха составил +15... +19°C.

12 июня осадки также не ожидаются, только в северных районах могут пройти кратковременные дожди с грозами. Ночью будет +15… +19°C.

До +30 и почти без осадков. Синоптики рассказали о погоде на неделю