Прямой эфир

«Пожить настоящей армейской жизнью». Чем занимаются белорусские школьники в спортивно-патриотических лагерях

10 июня 2019 08:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Равнение на лето с камуфляжным эффектом. Раскрыть секреты службы школьникам готовы военные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 150 спортивно-патриотических лагерей будут работать этим летом в Беларуси. Они организованы как дневные – на базе школ, так и круглосуточные – непосредственно в воинских частях. Программа здесь более чем насыщенная. У ребят есть возможность побывать в строю, попробовать знаменитую солдатскую кашу, изучить устав, подтянуть физическую форму.

«Пожить настоящей армейской жизнью». Чем занимаются белорусские школьники в спортивно-патриотических лагерях-1

Наталья Гаврусик, официальный представитель Министерства обороны Беларуси:
Мы привлекаем их, конечно, не ко всем мероприятиям, где проживают военнослужащие, но к большинству. То есть они могут пожить настоящей армейской жизнью, прикоснуться к этому. Возможность месяц прожить в таких условиях – полного погружения.

Конечно, это дает не только представление о профессии и о Вооруженных Силах, это дает возможность сформировать четкую гражданскую позицию, потому что большинство ребят пойдут когда-то служить в армию, и они уже будут представлять, что это, куда они идут и не будут относиться к этому, как к чему-то неизвестному. Конечно, это очень важно.

Ожидается, что спортивно-патриотические лагеря посетят порядка 10 тысяч ребят.

«Пожить настоящей армейской жизнью». Чем занимаются белорусские школьники в спортивно-патриотических лагерях-4

«Пожить настоящей армейской жизнью». Чем занимаются белорусские школьники в спортивно-патриотических лагерях-6

«Пожить настоящей армейской жизнью». Чем занимаются белорусские школьники в спортивно-патриотических лагерях-8

«Пожить настоящей армейской жизнью». Чем занимаются белорусские школьники в спортивно-патриотических лагерях-10

«Пожить настоящей армейской жизнью». Чем занимаются белорусские школьники в спортивно-патриотических лагерях-12

«Пожить настоящей армейской жизнью». Чем занимаются белорусские школьники в спортивно-патриотических лагерях-14

«Пожить настоящей армейской жизнью». Чем занимаются белорусские школьники в спортивно-патриотических лагерях-16

«Пожить настоящей армейской жизнью». Чем занимаются белорусские школьники в спортивно-патриотических лагерях-18

# Детские лагеря в Беларуси # общество # Наталья Гаврусик # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Если близко подходит к ребенку, не боится – нужно насторожиться». Врач о том, как не заразиться опасным вирусом от ежа
10 июня 2019 07:53

«Если близко подходит к ребенку, не боится – нужно насторожиться». Врач о том, как не заразиться опасным вирусом от ежа

Это нужно знать каждой хозяйке! Чем опасны стиральные порошки и какой лучше выбрать?
10 июня 2019 07:28

Это нужно знать каждой хозяйке! Чем опасны стиральные порошки и какой лучше выбрать?

Размером со сливу. Под Могилёвом выпал крупный град
10 июня 2019 07:20

Размером со сливу. Под Могилёвом выпал крупный град