Филипп Гулый: «У нас сложился кластер практически мирового значения – Мир-Несвиж. Нужен второй – Коссово и Ружаны»

Новости Беларуси. О том, что замки можно не реконструировать, а консервировать, рассказали во время ток-шоу «Что происходит».

Филипп Гулый, председатель правления Республиканского союза туристической индустрии:

Любчанский замок прекрасен, но это – объект пока что внутреннего туризма. Все белорусы должны его посетить – это задача. В то же время, у нас сложился кластер, реально, практически мирового значения – Мир-Несвиж. Как бы там кто его не критиковал – что нет деревянной лестницы, а есть металлическая, по пожарной безопасности – он работает, он существует, и в выходные перегружен. Нашей стране нужен второй кластер – это Коссово и Ружаны, которые, благодаря местным властям, никаких там особых республиканских бюджетов там не было, смогли восстановить и построить частично. Но вокруг них нет пока что инфраструктуры, не развивается достаточное количество гостиниц, агроусадеб, полноценной инфраструктуры – туалетов, магазинов. А они должны быть. И туристы туда, в принципе, едут.

Как только там сложится этот кластер, люди больше будут задерживаться в Бресте – это очень важно, мы оживим потоки там транзитные.

И третий кластер, очень тоже важный – у нас сейчас действующий поток между Литвой и Беларусью, между Скандинавией. Безвизовый режим – литовцы поехали массово. Они и так приезжают в Ружаны, Коссово. Замки находятся в плачевном состоянии, разрушаются. С каждым годом состояние всё хуже и хуже. Даже отзывы туристов печальные – они видят, как оно уходит. Здесь вопрос в том, что не надо глобальной реконструкции, не нужно тратить огромные деньги бюджетные. Существует проект Академии наук 2008 года – частичной консервации. Это – французская схема, в Беларуси не использовалась. Это – стеклянные частично фрагменты, где вы реконструируете только одну башню, остальное фокусируется на живописных руинах. Это в десятки раз дешевле реконструкции. И эти объекты нужны. Туристы сегодня у этих развалин не могут тратить деньги. Деньги формируются следующим образом: в нашей стране фундаментальный, глобальный вопрос – отсутствие консолидирующего звена. Министерство здравоохранения, министерство культуры, местные власти продвигаются самостоятельно, бюджеты каждый тратит. Минспорта само по себе. Нет консолидирующего органа.

Сейчас есть неплохие прецеденты между частным бизнесом и государством.

Только вот в этом союзе – государственной программы, бизнес-инициативы и совместной инвестиции – это может быть. Вопрос выносится на межправительственную комиссию, а дальше – через Совмин. Только таким путём надо двигать. Без бюджетных денег и частной помощи – как инвестиционной туристической, так и бизнес-сообщества – я думаю, что это невозможно… Мирский и Несвижский замки переполнены. Эти два кластера не функционируют, гиды туда туроператорских компаний пока что не ходят. Недостаточное количество мест экскурсоводов на иностранном языке. Австралийцев невозможно там обслужить. И с этим нужно работать. Местные власти стараются, а поддержки от бизнеса консолидированного и от государства пока что не имеют. И эту проблему надо решать, потому что туристы есть, денег тратить негде.