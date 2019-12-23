Фиксация судебного процесса, административные штрафы. Какие темы обсуждали Президент Беларуси и председатель Верховного суда

Новости Беларуси. Справедливость, открытость и прозрачность – эти принципы заложены в нововведениях, которые ждут белорусскую судебную систему. Об изменениях и текущем состоянии дел 23 декабря говорили во Дворце Независимости. Президент принял с докладом председателя Верховного суда Валентина Сукало, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще в апреле глава государства встречался с судейским корпусом. На этой встрече прозвучали основные тезисы и предложения, как усовершенствовать систему. Сейчас пришло время подвести итоги. Валентин Сукало представил Президенту целый пакет нововведений. Все, что нужно знать о настоящем и будущем судебной системы и экскурсия по зданию Верховного суда. Репортаж «Недели» О принципах работы белорусской Фемиды расскажет Ольга Коршун.

Рабочая встреча во Дворце Независимости. С докладом у Президента был председатель Верховного суда Беларуси. Обсуждали на первый взгляд текущие вопросы: как идут дела в сфере, что сделано с момента последнего разговора с судейским корпусом. Но за каждым тезисом – стремление к справедливости и законности. Александр Лукашенко принял с докладом председателя Верховного суда Беларуси Валентина Сукало

Открытие нового здания Верховного суда и большой разговор со служителями Фемиды. Тогда обвинительный приговор системе не вынесли, но предварительные слушания показали, что она нуждается в реформах. Показываем, как изнутри выглядит новое здание Верховного суда. Большой репортаж СТВ

Ольга Коршун, корреспондент:

После этого появилась национальная программа развития правосудия. Проще говоря, основные поручения Президента на ближайшие пять лет. Всего в документе 23 пункта. Выполнение 14, можно сказать, на совести Верховного суда. Некоторые положения программы из теории перейдут в практику уже с 2020 года.

К примеру, в Беларуси создадут общий банк судебных решений. Он будет находиться в открытом доступе. Это позволит сделать систему более прозрачной, считают специалисты. Вообще, многие нововведения преследуют именно эту цель – сбросить завесу тайны с судебных процессов. В помощь современные технологии.

Валентин Сукало, председатель Верховного суда Беларуси:

С нового года должны все судебные процессы вести в режиме видео- и аудиофиксации постоянной. Мы уже опробовали это на судебных процессах в самом Верховном суде. Дисциплинирует участников, судей, прокуроров. В общем-то, это оценивается всеми участниками процесса очень позитивно и способствует повышению качества правосудия.

Впрочем, нынешние гаджеты не всегда идут на пользу правосудию. Так, к примеру, в злостных нарушителях оказалась чуть ли не половина трудоспособного населения. Виной всему система фотофиксации скорости. Такие нарушения Верховный суд предлагает вынести в отдельную группу и в целом задуматься над тяжестью подобных преступлений и наказаний за них. Возможно, снизить санкции по большей части административных нарушений. На это есть вполне объективные причины.

Валентин Сукало:

Только в судебном порядке привлекались 350 тысяч в течение года. Из этих 350 тысяч по 52 тысячам были прекращены административные дела в связи с незаконностью привлечения к административной ответственности – это 15 %. Такое невысокое качество административных протоколов объяснялось, на наш взгляд, тем, что более 70 органов имеют право на составление таких протоколов. Разумеется, там не все люди обладают высшим юридическим образованием, отсюда страдает само качество составления протоколов о привлечении к административной ответственности.