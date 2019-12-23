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Беларусь и Россия всё-таки договорились об отмене роуминга

23 декабря 2019 15:49
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Новости Беларуси. Руководители отраслевых министерств связи обеих стран подписали финальную версию соответствующей дорожной карты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предложения по ее законодательному закреплению должны быть готовы к марту. Затем до шести месяцев понадобится на решение технических, организационных, финансовых и других вопросов. Таким образом, плата за входящие вызовы в белорусско-российском роуминге будет отменена не позднее сентября 2020 года.

Больше новостей экономики за 23 декабря здесь.

# Беларусь-Россия # общество # Сергей Савицкий

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