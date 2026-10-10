Новости по тегу #Велоспорт

Школьники демонстрировали мастерство в трех дисциплинах: массовых и фигурных заездах, а также езде на горном велосипеде по бездорожью.
Нашей спортсменке не было равных на континенте в гите на 1000 метров.
Ребята соревновались в нескольких дисциплинах: массовые заезды, фигурное вождение и семейные эстафеты. Демонстрации спортивных навыков предшествовала длительная и кропотливая подготовка. Помимо спортивной программы для участников организовали красочное шоу, квесты, мастер-классы, конкурсы.
В соревнованиях женщин не было равных представительницам нашей страны.
В Санкт-Петербурге стартовал Кубок России по велоспорту на треке.
Во второй день чемпионата состоялся гит с хода на 500 метров.
В заключительный день соревнований сильнейших определили в одной из самых сложных дисциплин – парной гонке на выносливость. Наши девушки захватили лидерство на двух промежуточных финишах и показали лучшее время на последней петле.
Анна Терех одержала победу в скрэтче, а затем показала лучший результат в омниуме.
У мужчин в индивидуальной гонке на 4 километра белорусы проявили себя не лучшим образом и не попали в топ-10.
В женской командной гонке преследования лучшими стали представительницы национальной команды Беларуси, которую усиливает лидер сборной, титулованная Анна Терех. Отечественный квартет финишировал с рекордом трека.
В первый соревновательный день Кубка сильнейших по велотреку участники разыграли награды в двух дисциплинах.
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