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Новости по тегу #Велоспорт

Гранд-финал детского фестиваля «Першы ровар» прошел на велодроме «Минск-Арены»
10 октября 2026 13:44

Гранд-финал детского фестиваля «Першы ровар» прошел на велодроме «Минск-Арены»

Ангелина Шестак завоевала золото чемпионата Европы по велоспорту на треке среди юниоров и молодежи
13 июля 2026 12:08

Ангелина Шестак завоевала золото чемпионата Европы по велоспорту на треке среди юниоров и молодежи

Праздник спорта и первых побед! «Першы ровар» собрал более 2,5 тысяч юных велосипедистов
30 мая 2026 17:18

Праздник спорта и первых побед! «Першы ровар» собрал более 2,5 тысяч юных велосипедистов

Белорусские велосипедисты – победители и призеры международных соревнований в Казахстане
19 мая 2026 18:20

Белорусские велосипедисты – победители и призеры международных соревнований в Казахстане

Белоруски заняли весь пьедестал в гонках по очкам Кубка России по велоспорту на треке
22 января 2026 20:05

Белоруски заняли весь пьедестал в гонках по очкам Кубка России по велоспорту на треке

Белорусы завоевали три награды в первый день Кубка России по велоспорту на треке
20 января 2026 20:10

Белорусы завоевали три награды в первый день Кубка России по велоспорту на треке

Анна Терех стала 2-й в гонке чемпионата России по велоспорту на треке
13 января 2026 14:27

Анна Терех стала 2-й в гонке чемпионата России по велоспорту на треке

Полина Конрад и Анна Терех выиграли мэдисон на чемпионате России по велоспорту на треке
24 октября 2025 13:24

Полина Конрад и Анна Терех выиграли мэдисон на чемпионате России по велоспорту на треке

Белорусские спортсменки завоевали три золота чемпионата России по велоспорту на треке
23 октября 2025 17:39

Белорусские спортсменки завоевали три золота чемпионата России по велоспорту на треке

Анастасия Киптикова и Полина Конрад стали призёрами чемпионата России по велоспорту на треке
22 октября 2025 19:59

Анастасия Киптикова и Полина Конрад стали призёрами чемпионата России по велоспорту на треке

Белорусы завоевали 7 медалей в первый день Кубка сильнейших по велоспорту
15 октября 2025 20:05

Белорусы завоевали 7 медалей в первый день Кубка сильнейших по велоспорту

Кубок сильнейших по велоспорту на треке стартовал в Минске
15 октября 2025 17:52

Кубок сильнейших по велоспорту на треке стартовал в Минске