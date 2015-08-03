Семейный капитал теперь можно использовать для покупки и строительства жилья

Новости Беларуси. Семейный капитал теперь можно использовать и на улучшение жилищных условий. Соответствующий документ разработали в Министерстве архитектуры и строительства Беларуси.

Использовать средства можно на возведение или покупку жилья, а также для ремонта уже имеющихся квадратных метров.

Александр Горваль, начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь:

После достижения 18-летнего возраста человек обращается в райисполком по месту регистрации. Представляет договор на строительство жилья либо в составе организации застройщика, либо подрядным способом на строительство блокированного дома, документы на кредиты или займы, если они получались на эту семью. И на основании этих документов банком производится перечисление средств.

Напомним, семейный капитал как новый вид господдержки многодетных семей появился в Беларуси с января этого года. Использовать его можно по нескольким направлениям. В частности, оплатить образование, а также определенный перечень медуслуг.

С начала старта программы госпомощью уже воспользовалось более 3-х с половиной тысяч многодетных семей.