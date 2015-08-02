Эксперимент СТВ в День железнодорожника: поездка с проводниками скорого фирменного поезда Минск – Киев

Новости Беларуси. 2 августа в Беларуси отмечают свой профессиональный праздник работники железной дороги. Их силами в транспортном комплексе страны обеспечивается львиная доля – более 60% – всех грузоперевозок. Это основательная статья национального бюджета. В любом государстве железные дороги – стратегическое направление экономики, а также прямые связи между предприятиями и людьми.

С хорошей крейсерской скоростью Елена Томашевна курсирует по перрону. Начальник поезда проверяет все, даже номера локомотива, хотя здесь, казалось бы, сложно перепутать и прицепить не тот.

К пассажирам – как к детям, в некотором роде. С заботой, но и с контролем. Негласным. Начинается он еще на перроне.

Светлана Румянцева, проводник скорого фирменного поезда Минск – Киев «Белый аист»:

Говорят, что опытный проводник как психолог? И даже по тому, как ему подают билет, он может многое сказать о пассажире и его будущем поведении в поездке? Правда ли это? О вашем потенциальном поведении можно сказать, что вы очень аккуратны, билет не помят, ровный. Вы его развернули, отдав в руки, тем самым проявив уважение.

Пассажир, аккуратно обходящийся с билетом, столь же дисциплинирован и в поезде. А вот если номер вашего места обведен кружочком да еще и восклицательные знаки стоят, вы – подозрительная личность.

Максим очень любит минский вокзал – он здесь с женой познакомился. Сам из Украины. Вот, к родственникам едет, а живет у нас уже почти год. Говорит: главное в Беларуси – ощущение безопасности. Его как-то поразили наши милиционеры.

Максим Кучимов, пассажир (Украина):

Шел в два часа ночи, и меня просто предупредили, что какой-то конфликт был возле казино. Мне сказали, что проведут меня, чтобы я не попал. Провели ровно до поворота, куда мне надо, попрощались. Здесь порядок, закон. Все хорошо.

Мы отправились в путь, и началась привычная поездная жизнь: сначала проверка билетов. Сопровождая проводника, мы нашли, пожалуй, самых необычных пассажиров в этом рейсе.

Бев Фердинанд, пассажир (Великобритания):

Едем в Бобруйск, Каретное, Осиповичи. Прямо сейчас едем на свадьбу нашей подруги. Когда мы познакомились, ей было 12 лет.

Загадочный возраст подруги и география поездок объясняются просто. Ник и Бев после Чернобыльской катастрофы принимали у себя в Великобритании белорусских и украинских детей. А сейчас навещают бывших подопечных, уже восьмой раз в Беларуси.

Ник Фердинанд, пассажир (Великобритания):

Я думаю, Беларусь похожа на Англию много лет назад: спокойно, много леса. Мы очень любим людей здесь.

Следующий этап в событиях ночного поезда: у проводников – беготня с литрами чая и килограммами белья, а у пассажиров – разговоры. Как всегда, самые невероятные – в плацкарте. И о жизни, и о колбасе. Вот Сергей – украинец, женат на белоруске. А живет в Полтаве, потому что полгода до пенсии.

Сергей Панченко, пассажир (Украина):

Доживу там, получу пенсию, останусь гражданином там, буду получать пенсию. Приеду, буду здесь работать. Хохол же – он такой.

Юлия Кононенко, пассажир (Беларусь):

Тетя из Луганской области, в Минск приехала, и сразу первое впечатление – это чисто, ухоженные обочины, цветы, клумбы. В Украине стараются ухаживать, но все равно не так.

Сергей Панченко, пассажир (Украина):

У нас забросили это дело. Мне в Беларуси нравится все, и объедаюсь вареной колбасой. Вкус детства.

От шуток быстро переходят к реальности. Сергей уже несколько месяцев безработный, руководил строителями на госпредприятии. А Юлина тетя сейчас ездит по родственникам, но все еще надеется, что вернется в родную Луганскую область. А сын Галины, наоборот, остается именно в этом регионе. Не хочет уезжать.

Галина Лутова, пассажир (Украина):

У меня сын там живет, хотела его увезти оттуда. Но поскольку он взрослый, решает сам. Не поехал.

Сама Галина думает переехать на родину мамы, в белорусский Червень, где есть дом. Разве что работу найти остается. Вообще, в поезде «Минск – Киев» теперь много людей ездит исключительно по делам, отмечает проводник Елена.

Елена Суслова, проводник скорого фирменного поезда Минск – Киев «Белый аист»:

Пассажиров меньше стало ездить. Как-то раньше ездили в Киев и отдыхать, и на экскурсии. А сейчас просто командировка.

Раньше ездило много знаменитостей. Но впечатления от них в основном негативные. Так, одна российская певица и вовсе дебош устроила. Приятным в общении был Валерий Золотухин.

Елена Суслова, проводник скорого фирменного поезда Минск – Киев «Белый аист»:

Ехала группа «А-студио». И они такие были голодные, они съедали все, что можно, супы быстрого приготовления. Очень приятные люди, благодарность написали.

Наслушавшись историй, выходим подышать воздухом и встречаем единственную свежую голову – в третьем-то часу ночи. Для нашего поезда ее пригнали. Меняют локомотив, но тормоза проверяют.

Машинист у нас уже тоже новый – украинец. И, говорит, наш рейс легкий – не всю ночь ехать. Бывает и в Беларуси – по делам семейным. Сестра уже более 20 лет живет в Пинске.

Сергей Веник, машинист скорого фирменного поезда Минск – Киев «Белый аист»:

Вообще, нравится. Чем? Порядок здесь. Больше, чем у нас.

И снова – ночные разговоры. К начальнику поезда зашла пассажирка, а тут – мы. Ирина – белоруска, но уже 20 лет в Киеве. Врач, но многое ее связывает с железной дорогой. Например, студенткой каждые выходные ездила к будущему мужу в Москву. Теперь дважды в год навещает стареньких родителей в Минске.

Ирина Клевицкая, пассажир (Украина):

Зарплата медиков в Украине очень низкая, поэтому я бы ездила чаще, но мне тяжело по карману. Люди, которые живут на своей скромной бюджетной зарплате, за последний год обеднели в 2,5 раза. Потому что моя зарплата была эквивалентом 300 долларам, сейчас моя зарплата эквивалентна 120 долларам.

Работает в больнице в центре Киева. К ним доставляли раненых с Майдана. Даже закаленный опытный врач вспоминает это с ужасом. Мирное время и вдруг – боевые ранения. А она, вообще-то, педиатр. Впрочем, и дети удивляют.

Ирина Клевицкая, пассажир (Украина):

Маленькие дети, я вижу, что они играют в войнушку и они уже делятся на ДНР, ЛНР, украинскую армию. Мы играли в черных, белых, красных, зеленых. Здесь уже идет разделение национальное, это мне очень не нравится.

Разговоры закончились глубокой ночью, все вокруг уже спали. Кстати, как раз из-за этой возможности люди предпочитают поезд самолету. По времени выходит почти одно и то же. Но там регистрация по три часа, а здесь можно отдыхать. Тем более ночные пограничные проверки частично перенесли в Киев на утро.

А вот Лена поспала несколько часов, но бодрая. Привычка, говорит. Как и быстро ходить по качающемуся вагону. Да еще и на каблуках. Обувь тут, кстати, особенная.

Проводник скорого фирменного поезда Минск – Киев «Белый аист»:

Носик у нас закрыт для того, чтобы мы не ударились, когда открываем дверь, открываем переходную площадку. А пятка фиксирована, чтобы мы не поскользнулись.

Одна Лена порхает по вагону, а другая включает радио. Поезд буквально под эгидой Лен – это имя носит половина бригады. А ди-джеем, оказывается, работает лично начальник поезда. Но песни выбирает не на свой вкус – есть утвержденные списки. Предпочтение – советским и белорусским исполнителям, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Елена Потатурко, начальник скорого фирменного поезда Минск – Киев «Белый аист»:

Люди разные, поэтому музыка должна быть универсальной, никого не раздражать. С утра музыка должна быть лирической, спокойной, чтобы человек смог проснуться. А после того, как попьет кофе, уже можно что-то повеселее.

Поезда сближают людей, располагают к разговорам. Но этот рейс особенный, ведь для многих его пассажиров он стал своеобразным мостом между счастьем и горем, миром и войной, где самый громкий звук – это не разрывы снарядов, а стук колес.