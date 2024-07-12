Лукашенко: «Славянский базар» стал семейным праздником, праздником традиционных ценностей

«Славянский базар» стал праздником традиционных ценностей и гремит на всю планету, как бы кто-то ни пытался приуменьшить его значимость. Об этом накануне заявил Александр Лукашенко, принимая участие в церемонии открытия фестиваля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

То, что география уже мультикультурного праздника расширяется с каждым годом, важно. Особенно в условиях, когда традиции и основы жизни на Западе ломают и переиначивают. Но наш фестиваль – хранитель столетней истории славянской культуры. И сегодня в Витебске продолжают слагать летопись современного искусства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Говоря о Витебске, мы вспоминаем и наших современников – плеяду артистов, без которых уже не представляем «Славянский базар». Сегодня этот фестиваль объединяет людей разных поколений, религий и культур – истинных ценителей искусства с самыми разными предпочтениями – от авангарда до классики. Но главное, он стал семейным праздником, праздником традиционных ценностей. Здесь жители и наши гости действительно могут отдохнуть душой. Подробности.

Начиная с 1992-го года «Славянский базар», не сменил ни локацию, ни ценностные ориентиры благодаря вниманию к нему со стороны главы государства. В эти дни в Витебске все та же атмосфера – дружбы, творчества и мира, искренности и радушия.