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Лукашенко: «Славянский базар» стал семейным праздником, праздником традиционных ценностей

12 июля 2024 10:34
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«Славянский базар» стал праздником традиционных ценностей и гремит на всю планету, как бы кто-то ни пытался приуменьшить его значимость. Об этом накануне заявил Александр Лукашенко, принимая участие в церемонии открытия фестиваля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: «Славянский базар» стал семейным праздником, праздником традиционных ценностей-1

То, что география уже мультикультурного праздника расширяется с каждым годом, важно. Особенно в условиях, когда традиции и основы жизни на Западе ломают и переиначивают. Но наш фестиваль – хранитель столетней истории славянской культуры. И сегодня в Витебске продолжают слагать летопись современного искусства.

Лукашенко: «Славянский базар» стал семейным праздником, праздником традиционных ценностей-3

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Говоря о Витебске, мы вспоминаем и наших современников – плеяду артистов, без которых уже не представляем «Славянский базар». Сегодня этот фестиваль объединяет людей разных поколений, религий и культур – истинных ценителей искусства с самыми разными предпочтениями – от авангарда до классики. Но главное, он стал семейным праздником, праздником традиционных ценностей. Здесь жители и наши гости действительно могут отдохнуть душой. Подробности.

Начиная с 1992-го года «Славянский базар», не сменил ни локацию, ни ценностные ориентиры благодаря вниманию к нему со стороны главы государства. В эти дни в Витебске все та же атмосфера – дружбы, творчества и мира, искренности и радушия.

# Славянский базар в Витебске-2024 # Александр Лукашенко

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