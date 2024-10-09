Это очень почётно и волнительно! Пообщались с белоруской, которая стала «Минчанином года» в области культуры

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

В объективе телекамер обладательница почетного звания «Минчанин года» в области культуры Оксана Николаевна Жукова. Свою жизнь эта женщина посвятила изучению богатой истории белорусской столицы! Интерес к науке появился еще в школе. Окончив 10 классов, Оксана Николаевна поступила на исторический факультет БГУ. Почетное звание «Минчанин года – 2024» – заслуженная награда! Но, как признается сама героиня, такая высокая оценка не только ее заслуга, но и всего коллектива Музея истории города Минска!

Оксана Жукова, заведующая отделом научно-просветительской работы Музея истории города Минска:

Быть удостоенным звания «Минчанина года» для уроженки Минска – это, конечно, очень почетно. Волнительно, безусловно. Это обязывает в дальнейшем соответствовать этому званию и искать новые интересные проекты, истории. Человек должен в любой профессии стараться делать как можно лучше, совершенству нет предела – это вечный процесс. Как ориентир – Георгий Владимирович Заборский, который считал, что любое начатое дело нужно доводить до логического завершения.

Доводить до конца начатое и постоянно развиваться – девиз всей жизни, а ведь это только начало! Оксана Николаевна готова продолжать свое ремесло: делать историю белорусской столицы, доступной, живой и близкой каждому, кто по-настоящему любит город М.