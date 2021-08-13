Занятия не должны вызывать страх. Как подготовить ребёнка к школе психологически?
Юлия Пашкевич, корреспондент:
Начало учебного года – стресс не только для ребенка, но и для родителей. Чтобы помочь школьнику адаптироваться, взрослые должны знать, как правильно психологически и морально подготовить ребенка к школе в домашних условиях.
Эвелина Севковская, ученица 6 класса:
До школы осталось меньше месяца. Конечно, в школу не хочется, но морально уже готовлюсь, начинаю закупать канцелярию, смотреть стиль одежды. Родители меня поддерживают, настраивают. У меня нет какой-то сильной дружбы с одноклассниками, привязанности, но мы хорошо общаемся, я со всеми хорошо лажу. Все хорошо, мы начинаем общаться, разговаривать про то, как провели лето, вместе настраиваемся на новый учебный год.
Наталья Евтихова, психолог:
В первую очередь родителю нужно понимать, что готов ребенок идти в школу и готов ребенок учиться – это разные понятия. Здесь очень важно научить и подготовить ребенка к пониманию «учиться в школе». Здесь от родителя что зависит: допустим, попробовать учить с ним стихотворение, объяснить, что это некий процесс, который будет, попробовать аналитические любые навыки.
Но стоит ли заранее готовить ребенка к учебному году? Специалисты не дают однозначного ответа.
Наталья Евтихова:
У ребенка ассоциация, что мама и папа – это не учитель. И если вас ребенок допустит, потому что многие дети категорически не хотят заниматься счетом, математикой. Некоторые дети так и говорят: «Ты же мама, ты же не учитель. Зачем ты меня учишь?» Если вам ребенок даст статус учителя, вы можете позаниматься, но если категорически нет, не надо его ломать, лучше поводить в какие-то развивающие кружки.
Если ваше чадо допустило вас к занятиям и присвоило статус учителя, соблюдайте следующие правила психогигиены.
Наталья Евтихова:
Занятие не должно быть длинное, 15-20 минут, пока удерживается внимание ребенка. Оно не должно вызывать у него страх, что он будет наказан, если не так. Оно не должно вызывать отрицательных эмоций.
Если родитель сумеет организовать занятия таким образом, что ребенку будет легко, весело и интересно, это точно принесет пользу. В противном случае маленький непоседа не захочет больше с вами заниматься. Не забывайте, что, помимо учебы, ребенку также важно адаптироваться к школьному окружению. Как это сделать легко и безболезненно?
Наталья Евтихова:
Первая подготовка, адаптация к социуму – это садик. Сейчас многие детки не ходят в садик, тогда это детские площадки, развивающие группы. Ребенок уже должен прийти с навыком социума. В школе особый распорядок, перемены.
Новое место и коллектив не должны вызвать шок у вашего ребенка. Лучше, если вы заранее поговорите и расскажете ему о школе, приведете в школьный двор или класс, где будут проходить занятия. В идеале, если в одном классе с вашим ребенком учится кто-то знакомый, тогда адаптация пройдет быстрее и безболезненнее. В этом, как и в любом вопросе воспитания, важно распознать и слышать потребности ребенка.