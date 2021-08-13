Занятия не должны вызывать страх. Как подготовить ребёнка к школе психологически?

Юлия Пашкевич, корреспондент: Начало учебного года – стресс не только для ребенка, но и для родителей. Чтобы помочь школьнику адаптироваться, взрослые должны знать, как правильно психологически и морально подготовить ребенка к школе в домашних условиях.

Эвелина Севковская, ученица 6 класса: До школы осталось меньше месяца. Конечно, в школу не хочется, но морально уже готовлюсь, начинаю закупать канцелярию, смотреть стиль одежды. Родители меня поддерживают, настраивают. У меня нет какой-то сильной дружбы с одноклассниками, привязанности, но мы хорошо общаемся, я со всеми хорошо лажу. Все хорошо, мы начинаем общаться, разговаривать про то, как провели лето, вместе настраиваемся на новый учебный год.

Наталья Евтихова, психолог: В первую очередь родителю нужно понимать, что готов ребенок идти в школу и готов ребенок учиться – это разные понятия. Здесь очень важно научить и подготовить ребенка к пониманию «учиться в школе». Здесь от родителя что зависит: допустим, попробовать учить с ним стихотворение, объяснить, что это некий процесс, который будет, попробовать аналитические любые навыки.

Наталья Евтихова:

У ребенка ассоциация, что мама и папа – это не учитель. И если вас ребенок допустит, потому что многие дети категорически не хотят заниматься счетом, математикой. Некоторые дети так и говорят: «Ты же мама, ты же не учитель. Зачем ты меня учишь?» Если вам ребенок даст статус учителя, вы можете позаниматься, но если категорически нет, не надо его ломать, лучше поводить в какие-то развивающие кружки.

Если ваше чадо допустило вас к занятиям и присвоило статус учителя, соблюдайте следующие правила психогигиены.

Наталья Евтихова:

Занятие не должно быть длинное, 15-20 минут, пока удерживается внимание ребенка. Оно не должно вызывать у него страх, что он будет наказан, если не так. Оно не должно вызывать отрицательных эмоций.