Тяжёлые нагрузки могут негативно повлиять на здоровье. В какой спорт отдать ребёнка?

Физическая активность важна для человека в любом возрасте: от мала до велика. В детстве она создает важную базу для предотвращения впоследствии таких заболеваний, как диабет, астма и многих других.

Наталья Егорова, педиатр высшей категории:

Важно отдать ребенка не в спорт, важно заниматься адекватной физической нагрузкой, чтобы ребенок достаточно гулял на воздухе, гулял босиком. Приучать ребенка к занятиям физкультурой можно с двух лет. И речь не о спорте, а именно о физической культуре. Наталья Егорова:

Конечно, есть виды, которыми нужно заниматься с раннего возраста, например, гимнастика, где развивается гибкость, потому что если отдавать ребенка в возрасте семи лет в гимнастику, это уже достаточно поздно. Есть виды спорт, в которых можно определиться в 15-16 лет, а то и старше.

Приняв решение отдать свое чадо в спорт, примите во внимание его телосложение. Это важно, поскольку в разных видах спорта свои критерии отбора. Например, в плавании важна работа корпуса, а чтобы достичь результатов в баскетболе, понадобится иметь высокий рост. А что касается темперамента?

Мария Гутько, психолог медицинского центра:

Понятие темперамент очень важно с детьми, но не нужно зацикливаться только на темпераменте, а все-таки начать с того вида спорта, который им приятен, самый большой мотиватор для детей – это их родители. Но по ходу общения ребенка в спорте с тренером, с индивидуальным видом спорта, командным – смотря что выберут – каждый родитель увидит, что этот вид спорта не ребенка. Я сталкиваюсь с тем, что в любом виде спорта бывают любые темпераменты, они уживаются и находят себя. Главное – с чего-то начать.

Характер в этом вопросе тоже имеет значение. От него напрямую зависит, насколько больших успехов получится достичь. Кто-то с легкостью уживется там, где нужно проявить выносливость и высокий уровень физической активности, а кому-то лучше удается концентрировать внимание и думать. Ведь шахматы – это тоже вид спорта.

Мария Гутько:

Допустим, сангвиник – самый универсальный спортсмен. Они работяги, но если заканчивается мотивация у сангвиника, то это беда. Флегматики – устойчивый тип нервной системы, это, как правило, хорошие вратари, им нужно чувствовать себя. Холерику будет комфортно там, где есть скорость, где не требуется много концентрации. И меланхолик тоже иногда уживается в единоборствах и в командных видах спорта. Просто за счет того, что чистых темпераментов в среде нет.

Итак, когда все этапы пройдены, и вы определились, в какой же спорт отдать свое чадо. Остается самый важный пункт: сдать анализы и посетить врачей.

Наталья Егорова:

В первую очередь необходимо проверить сердечно-сосудистую систему. Сделать УЗИ сердца, кардиограмму, пройти кардиолога. Обязательно осмотр ортопеда, хирурга, чтобы выявить наличие каких-то врожденных особенностей, грыж и нарушение осанки. Чтобы тренер в дальнейшем понимал, на какие упражнения в большей степени обращать внимание, какие нагрузки давать, длительность этих нагрузок. Обязательно пройти окулиста, потому что тяжелые физические нагрузки могут достаточно серьезно сказаться на зрении.