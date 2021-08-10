Тяжёлые нагрузки могут негативно повлиять на здоровье. В какой спорт отдать ребёнка?

Физическая активность важна для человека в любом возрасте: от мала до велика. В детстве она создает важную базу для предотвращения впоследствии таких заболеваний, как диабет, астма и многих других.
Физическая активность важна для человека в любом возрасте: от мала до велика. В детстве она создает важную базу для предотвращения впоследствии таких заболеваний, как диабет, астма и многих других.
Наталья Егорова, педиатр высшей категории:
Важно отдать ребенка не в спорт, важно заниматься адекватной физической нагрузкой, чтобы ребенок достаточно гулял на воздухе, гулял босиком.
Приучать ребенка к занятиям физкультурой можно с двух лет. И речь не о спорте, а именно о физической культуре.
Наталья Егорова:
Конечно, есть виды, которыми нужно заниматься с раннего возраста, например, гимнастика, где развивается гибкость, потому что если отдавать ребенка в возрасте семи лет в гимнастику, это уже достаточно поздно. Есть виды спорт, в которых можно определиться в 15-16 лет, а то и старше.
Приняв решение отдать свое чадо в спорт, примите во внимание его телосложение. Это важно, поскольку в разных видах спорта свои критерии отбора. Например, в плавании важна работа корпуса, а чтобы достичь результатов в баскетболе, понадобится иметь высокий рост. А что касается темперамента?
Мария Гутько, психолог медицинского центра:
Понятие темперамент очень важно с детьми, но не нужно зацикливаться только на темпераменте, а все-таки начать с того вида спорта, который им приятен, самый большой мотиватор для детей – это их родители. Но по ходу общения ребенка в спорте с тренером, с индивидуальным видом спорта, командным – смотря что выберут – каждый родитель увидит, что этот вид спорта не ребенка. Я сталкиваюсь с тем, что в любом виде спорта бывают любые темпераменты, они уживаются и находят себя. Главное – с чего-то начать.
Характер в этом вопросе тоже имеет значение. От него напрямую зависит, насколько больших успехов получится достичь. Кто-то с легкостью уживется там, где нужно проявить выносливость и высокий уровень физической активности, а кому-то лучше удается концентрировать внимание и думать. Ведь шахматы – это тоже вид спорта.
Мария Гутько:
Допустим, сангвиник – самый универсальный спортсмен. Они работяги, но если заканчивается мотивация у сангвиника, то это беда. Флегматики – устойчивый тип нервной системы, это, как правило, хорошие вратари, им нужно чувствовать себя. Холерику будет комфортно там, где есть скорость, где не требуется много концентрации. И меланхолик тоже иногда уживается в единоборствах и в командных видах спорта. Просто за счет того, что чистых темпераментов в среде нет.
Итак, когда все этапы пройдены, и вы определились, в какой же спорт отдать свое чадо. Остается самый важный пункт: сдать анализы и посетить врачей.
Наталья Егорова:
В первую очередь необходимо проверить сердечно-сосудистую систему. Сделать УЗИ сердца, кардиограмму, пройти кардиолога. Обязательно осмотр ортопеда, хирурга, чтобы выявить наличие каких-то врожденных особенностей, грыж и нарушение осанки. Чтобы тренер в дальнейшем понимал, на какие упражнения в большей степени обращать внимание, какие нагрузки давать, длительность этих нагрузок. Обязательно пройти окулиста, потому что тяжелые физические нагрузки могут достаточно серьезно сказаться на зрении.
После того как все врачи пройдены, специалисты рекомендуют посетить врача спортивной медицины. Он оценит функциональное состояние сердечно-сосудистой и костно-мышечной системы и даст рекомендации по определению виду спорта. Любой спорт полезен и важен, главное чтобы ребенок занимался им в удовольствие.