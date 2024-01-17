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Фельдман: в России вероятность цветных революций крайне мала, а в США крайне велика

17 января 2024 17:38
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О технологии проведения цветных революций, о методах противодействия данным процессам. К чему приводят на первый взгляд безобидные лозунги и идеи? Эти и другие темы обсудили эксперты в рамках проекта «САСС уполномочен заявить».

Фельдман: в России вероятность цветных революций крайне мала, а в США крайне велика-1

Павел Фельдман, кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений (Россия):
Все те рецепты, которые мы озвучивали, применяются на практике. Посмотрите на закон об иностранных агентах. На то, как себя сегодня в России ощущают лидеры не системной оппозиции, подсказка – плохо себя ощущают, заслужили своими прошлыми действиями. У нас вероятность подобного рода сценария развития событий в 2024 крайне мала, а в США, которые ждут очень горячие выборы, крайне велика. Поэтому посмотрим, как будет дело происходить у них, а нам в этом отношении чуть спокойнее, но мы не расслабляемся, держим руку на пульсе.

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# Международная политика # общество # Надежда Сасс # Павел Фельдман

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