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Минчане приобрели на сельхозярмарках свыше полутора тысяч тонн продукции

27 октября 2025 18:16
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Минчане приобрели на сельхозярмарках свыше полутора тысяч тонн продукции. Наибольшей популярностью пользуется картофель, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Минчане приобрели на сельхозярмарках свыше полутора тысяч тонн продукции-2

Было куплено около 600 тонн клубней. По выходным дням торговля проходит на 15 площадках. Основная – у «Чижовка-Арены». Кирмаш организован и возле Дворца спорта. Завершающие ярмарки в этой локации состоятся 1-2 ноября. Кроме того, на территории города действуют почти 100 площадок по реализации сельхозпродукции на придомовых территориях. Их масштаб меньше, но и открываются они ежедневно. Всего в Минске уже прошли 130 ярмарок.

Минчане приобрели на сельхозярмарках свыше полутора тысяч тонн продукции-4

Елена Нагорная, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:
Большое подспорье оказывается бойцами именно БРСМ, потому что действительно нашим пожилым и отдельным категориям, уязвимым категориям граждан оказывается вся необходимая помощь, как в доставке продукции до места жительства, так и помощь в выборе данной продукции. Конечно же, активную помощь в этом плане оказывают и сами физические лица, и фермеры, которые осуществляют торговлю.

Напомним, осенние ярмарки открылись 20 сентября. Планируется, что они будут работать до 7 декабря. Однако это будет зависеть от погодных условий.

# Ярмарки в Минске

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