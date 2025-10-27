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С 15 ноября по 5 декабря – БГАТУ объявляет набор на заочную форму обучения

27 октября 2025 18:15
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Минск на волне технологий. Где раньше уезжали автобусы, теперь стартуют идеи. Центр технического творчества – новая точка притяжения будущих инженеров. Это не просто здание, а стратегическая инвестиция в интеллект страны. Именно здесь, на месте бывшего автовокзала, создана современная площадка, где начинается путь будущих инженеров, конструкторов и технологов.
Президент Беларуси принял личное участие в его торжественном открытии, подчеркнув, что процветать будут именно те государства, которые могут создавать новые технологии, эффективно использовать их в производстве и других сферах жизни. Об этом и не только поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.

«Будущее сельского хозяйства» – о цифровых технологиях поговорили с деканом БГАТУ

Екатерина Забенько, ведущая:
Я знаю, что все-таки еще есть шанс попасть к вам в вуз на заочное отделение – это одна из немногих возможностей в Беларуси.

С 15 ноября по 5 декабря – БГАТУ объявляет набор на заочную форму обучения-2

Виктор Ловкис, декан агромеханического факультета БГАТУ:
Вы очень правильно подметили, что немного возможностей в Беларуси, а в Минске, я так понимаю, это единственный университет, который с 15 ноября по 5 декабря 2025 года будет проводить прием документов на заочную форму обучения. Принимаем по сокращенной форме обучения. У нас еще специальность «Агробизнес» – это экономическое направление, которое мы развиваем и имеем в нашем университете.

Подробности в видео.

# Екатерина Забенько # Высшее образование в Беларуси

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