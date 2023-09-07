В день рождения Минска в парке Горького проведут квест – победитель получит электросамокат

Для того чтобы принять участие в испытаниях, необходимо зарегистрироваться на специальной онлайн-платформе. Ссылку можно найти на интернет-ресурсах Мингорисполкома. Участники должны будут проявить все свои таланты, от эрудиции и знаний истории Минска до спортивных и творческих возможностей.

Андрей Казакевич, первый заместитель начальника главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

Нужно пройти всего лишь 8 пикетов. При этом его особенность в том, что какие-то пикеты можно пройти независимо от территориальной принадлежности в любой точке города Минска, но отметку об их прохождении все равно нужно будет сделать в парке Горького, где будет как раз работать 9 сентября наша праздничная площадка «Минск молодежный». Ну а некоторые пикеты будут заключаться в том, чтобы непосредственно на этой территории, на этой площадке выполнить те задания, которые будут указаны во флаере.

В числе тех, кто хочет поучаствовать, уже более 200 человек. Такой квест в столице проведут впервые. Имя победителя назовут 9 сентября.