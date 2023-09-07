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В день рождения Минска в парке Горького проведут квест – победитель получит электросамокат

07 сентября 2023 13:26
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Новости Беларуси. В День города в парке Горького проведут квест «Минск молодежный». Победитель получит в подарок электросамокат, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В день рождения Минска в парке Горького проведут квест – победитель получит электросамокат-1

Для того чтобы принять участие в испытаниях, необходимо зарегистрироваться на специальной онлайн-платформе. Ссылку можно найти на интернет-ресурсах Мингорисполкома. Участники должны будут проявить все свои таланты, от эрудиции и знаний истории Минска до спортивных и творческих возможностей.

В день рождения Минска в парке Горького проведут квест – победитель получит электросамокат-4

Андрей Казакевич, первый заместитель начальника главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:
Нужно пройти всего лишь 8 пикетов. При этом его особенность в том, что какие-то пикеты можно пройти независимо от территориальной принадлежности в любой точке города Минска, но отметку об их прохождении все равно нужно будет сделать в парке Горького, где будет как раз работать 9 сентября наша праздничная площадка «Минск молодежный». Ну а некоторые пикеты будут заключаться в том, чтобы непосредственно на этой территории, на этой площадке выполнить те задания, которые будут указаны во флаере.

В числе тех, кто хочет поучаствовать, уже более 200 человек. Такой квест в столице проведут впервые. Имя победителя назовут 9 сентября.

# День города в Минске # общество # Фотофакт

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