«Министерство оценивает работу высоко». Какие новые объекты здравоохранения построили в Минской области?

Новости Беларуси. В Минской области за два года построили ряд объектов системы здравоохранения. В том числе амбулаторию в Хатежино, кабинеты компьютерной томографии в Вилейке, Несвиже, Молодечно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Также приобрели оборудование для межрайонных центров. Закуплены рентгенологические, видео-эндоскопические приборы, аппараты ультразвуковой диагностики, кислородные ингаляторы и реанимационные койки. Уже в 2022 году сдали современную детскую поликлинику в Жодино и хирургический корпус в Воложине. До конца года завершат строительство поликлиник в Боровлянах и агрогородке Озерцо Минского района.

Наталья Боярская, начальник главного управления по здравоохранению Миноблисполкома: В 2022 году ожидаем долгожданное открытие после строительства детского многопрофильного корпуса на 116 коек в Борисове. Впереди у нас еще открытие компьютерной томографии в Жодинской центральной городской больнице. Благодаря Министерству здравоохранения откроется Молодечненская центральная районная больница. При помощи Минского областного исполнительного комитета будет открыт кабинет компьютерной томографии Столбцовской ЦРБ.

Елена Кроткова, первый заместитель министра здравоохранения Беларуси:

Здравоохранение минского региона имеет огромное значение в целом для страны, потому что это самый крупный регион, особенностью которого является отсутствие ряда областных учреждений. Кроме того, это близость к Минску. Конечно, 45 % населения – это сельское население. Министерство оценивает работу высоко. Была обеспечена стабильная работа всех учреждений в условиях пандемии, оказывалась плановая медицинская помощь по всем направлениям, она практически не прекращалась.

Наградили и лучших работников здравоохранения. Это врачи, узкие специалисты, медсестры. Благодарности и почетные грамоты получили свыше 20 профессионалов своего дела. В том числе за многолетнюю работу нагрудным знаком «Отличник защиты здравоохранения Беларуси» награждены три медработника.