Факты о парке Горького в Минске, которые вы могли не знать – собрали самое интересное

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

А вы знали, что в XIX веке Минск был в числе самых зеленых городов северо-западных земель? Его окраины утопали в райских садах! Одним из самых знаменитых парков был губернаторский сад, названный в честь первого губернатора Минска Захария Яковлевича Корнеева.

Оксана Жукова, заведующая отделом научно-просветительской работы Музея истории города Минска:

Открытие губернаторского сада было в 1805 году, а основан, виден на картах он был уже в 1801 году. Вкус и знания Корнеева – использовали природный ландшафт. Сегодня парк размещен на равнинной плоскости и на возвышенности. Отсюда возможность открывать парк каждый раз по-новому, в любое время года и суток.

Оксана Жукова:

Если бы мы с вами оказались на этом месте, но в 30-е годы XX века, то за нашими спинами мы бы увидели дом, где жил известный поэт Беларуси Якуб Колас. Он был построен именно в парке. С 1927 до 1941 года в этом доме жил Якуб Колас.

В 1960-х за парком полностью закрепилось его современное название – «Центральный детский парк имени Максима Горького». Появились разнообразные аттракционы, интерактивные зоны для самых маленьких, планетарий с собственной обсерваторией и метеорологической станцией! Следующую реконструкцию провели в начале 2000-х, и вот 20 лет спустя городской сад снова готов примерять новые наряды!