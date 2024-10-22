Средняя зарплата в Беларуси достигла почти 2,2 тыс. рублей

Развитие регионов и предприятий, рост инвестиций и реальных доходов населения. В условиях санкций белорусская экономическая модель доказывает свою эффективность и состоятельность. Итоги работы экономики и перспективы будущего роста 22 октября были в центре внимания участников совместного заседания обеих палат парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основные показатели озвучил Николай Снопков. Первый заместитель премьер-министра подчеркнул: главный результат работы – это восстановление досанкционного объема валового производства. Второй год подряд экономика Беларуси растет темпами выше мировых. За 9 месяцев это 104,5 %. Напомним, задача на год стояла перед правительством в 103,8 %. Весомая позиция доходов – экспорт.

Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси:

Производимая в нашей стране продукция, без сомнения, востребована на внешних рынках. Внешнеторговые потоки в текущей пятилетке демонстрируют рост, несмотря на сохраняющееся давление. Как результат в текущем году мы вплотную приблизились к целевой задаче пятилетки – экспорту 50 миллиардов долларов в эквиваленте. «Потерянные» на рынках стран Запада и Украины объемы экспорта не просто компенсированы за истекшие три года, а существенно превышены. Полностью восстановлены физические объемы поставок основных конъюнктурных товаров.

Спрос на продукцию позволил дозагрузить производственные мощности и нарастить продажи. С конвейеров наших предприятий сошло рекордное за последние 5 лет количество грузовиков, самосвалов, легковых автомобилей, комбайнов. Расширяется производство инновационной продукции. В целом промышленность выросла за 9 месяцев на 6,4 %. Огромную роль сыграла программа по импортозамещению. Кооперация и реализация совместных проектов в рамках Союзного государства, нацеленность на обеспечение технологического суверенитета – все вместе это дает результат, делает предприятия крепче и более независимыми от иностранных поставщиков.