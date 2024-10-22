Почему важно вести дневник самоконтроля диабета? Ответила врач-эндокринолог

Сахарный диабет – это хроническое заболевание, связанное с недостаточным уровнем инсулина в организме, что приводит к повышению уровня сахара в крови. Такое состояние требует постоянного внимания и контроля.

Светлана Иванченко, врач-эндокринолог медицинского центра «Нордин»:

Лечение сахарного диабета глобально представляет собой достижение и поддержание нормальных уровней глюкозы крови. Это достигается, конечно же, медикаментами, которые подбираются строго индивидуально, только врачом, в зависимости от механизма заболевания, от состояния пациента. И в большей степени важно участие самого пациента, а именно его самоконтроль. Самоконтроль – это что такое? Конечно, это фиксация уровней своей глюкозы в крови в разное время суток: натощак, после еды, возможно, дополнительные измерения, все это подбирается индивидуально.

Дневник диабетика – это специальный журнал, в котором пациент ведет записи о своем здоровье, уровне сахара в крови, дозировке инсулина, питании, физической активности и других факторах, которые могут влиять на состояние. Дневник диабетика помогает отслеживать изменения в уровне сахара, выявлять тенденции, принимать своевременные меры для поддержания нормального уровня глюкозы.

Светлана Иванченко:

Пациент может вести в обычной тетради, может взять уже какую-то печатную готовую продукцию с графами. В настоящее время уже имеется масса приложений для смартфона. Но главное, этот дневник вы должны предоставлять врачу, чтобы он мог лучше понимать механизм вашего заболевания. В этом дневнике фиксируется уровень глюкозы в крови в разное время суток, до еды, после еды, в какие-то другие промежутки времени.

Фиксируется питание, то есть продукты, время и интенсивность своей физической нагрузки, какие-то особые происшествия в течение дня, например, резкое ухудшение самочувствия, какая-то незапланированная нагрузка, прием незапланированных медикаментов, как это могло сказаться на уровне глюкозы.