Почему важно вести дневник самоконтроля диабета? Ответила врач-эндокринолог

Сахарный диабет – это хроническое заболевание, связанное с недостаточным уровнем инсулина в организме, что приводит к повышению уровня сахара в крови. Такое состояние требует постоянного внимания и контроля.
Сахарный диабет – это хроническое заболевание, связанное с недостаточным уровнем инсулина в организме, что приводит к повышению уровня сахара в крови. Такое состояние требует постоянного внимания и контроля.
Светлана Иванченко, врач-эндокринолог медицинского центра «Нордин»:
Лечение сахарного диабета глобально представляет собой достижение и поддержание нормальных уровней глюкозы крови. Это достигается, конечно же, медикаментами, которые подбираются строго индивидуально, только врачом, в зависимости от механизма заболевания, от состояния пациента. И в большей степени важно участие самого пациента, а именно его самоконтроль. Самоконтроль – это что такое? Конечно, это фиксация уровней своей глюкозы в крови в разное время суток: натощак, после еды, возможно, дополнительные измерения, все это подбирается индивидуально.
Дневник диабетика – это специальный журнал, в котором пациент ведет записи о своем здоровье, уровне сахара в крови, дозировке инсулина, питании, физической активности и других факторах, которые могут влиять на состояние. Дневник диабетика помогает отслеживать изменения в уровне сахара, выявлять тенденции, принимать своевременные меры для поддержания нормального уровня глюкозы.
Светлана Иванченко:
Пациент может вести в обычной тетради, может взять уже какую-то печатную готовую продукцию с графами. В настоящее время уже имеется масса приложений для смартфона. Но главное, этот дневник вы должны предоставлять врачу, чтобы он мог лучше понимать механизм вашего заболевания. В этом дневнике фиксируется уровень глюкозы в крови в разное время суток, до еды, после еды, в какие-то другие промежутки времени.
Фиксируется питание, то есть продукты, время и интенсивность своей физической нагрузки, какие-то особые происшествия в течение дня, например, резкое ухудшение самочувствия, какая-то незапланированная нагрузка, прием незапланированных медикаментов, как это могло сказаться на уровне глюкозы.
Для чего нужен дневник диабетика? Во-первых, он помогает пациенту лучше понять свое состояние здоровья и контролировать уровень сахара в крови. Во-вторых, такой дневник – это инструмент для врачей, который помогает анализировать данные и рекомендовать оптимальное лечение. Регулярные записи помогают диабетику вести здоровый образ жизни, следить за питанием, физической активностью и другими аспектами.
Светлана Иванченко:
Сейчас мы имеем возможность уже бесконечно не прокалывать пальцы, не мучить их, не доставлять каких-то себе болезненных ощущений и, в принципе, не привлекая внимание, уже сразу, глядя на свой смартфон, узнать свой уровень глюкозы и принять соответствующее действие. Для этого сейчас существуют маленькие аппараты, называется «Мониторинг непрерывной глюкозы». Маленькие, буквально размером с большую таблетку, крепятся на тело человека один раз, вообще безболезненно, не причиняя никаких неудобств. Фиксируются с приложением на смартфоне, в режиме реального времени постоянно регистрируют глюкозу каждые 5 минут. То есть для сравнения нужно измерять кровь, допустим, в минимум 5 раз в день, а аппарат это делает 288 раз в день.
Дневник диабетика играет важную роль в управлении сахарным диабетом и помогает поддерживать нормальный уровень сахара в крови, предотвращать осложнения и жить полноценной жизнью.
Светлана Иванченко:
Успешное достижение компенсации заболевания и замедление или даже полное устранение развития всех тяжелых осложнений зависит напрямую от пациента. То есть он занимается в обязательном порядке своим самоконтролем, ведет дневник этого самоконтроля, потому что запомнить все эти показатели очень сложно. Это его новый осознанный образ жизни.
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