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Какие специальности в белорусских вузах пользуются спросом у иностранных студентов? Назвали топ

22 октября 2024 12:39
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Белорусское образование ценится на международной арене благодаря качеству преподавания и сильной академической базе. Это и привлекает иностранных студентов учиться у нас. Ежегодно в столицу приезжают молодые люди из России, Китая, стран СНГ и даже Европы, чтобы получить качественное образование в таких областях, как медицина, инженерия, экономика, искусство и других.

Какие специальности в белорусских вузах пользуются спросом у иностранных студентов? Назвали топ -2

Николай Вишняков, заместитель декана по учебной работе факультета международного сотрудничества БНТУ, декан совместного факультета БНТУ-ТГТУ:
На сегодняшний день в БНТУ обучаются студенты из 55 стран всего мира. Это факультет информационных технологий и робототехники, это факультет технологий управления и гуманитаризации, блок экономических и гуманитарных специальностей. Как правило, это большое количество студентов, которые идут на строительные специальности, строительство, промышленное и гражданское, транспортное строительство, энергетическое. Популярны специальности по приборостроению, машиностроению, автомобилестроению.

Подробности в видео.

# Образование в Беларуси # Валерия Яскевич

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