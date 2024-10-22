Какие специальности в белорусских вузах пользуются спросом у иностранных студентов? Назвали топ

Белорусское образование ценится на международной арене благодаря качеству преподавания и сильной академической базе. Это и привлекает иностранных студентов учиться у нас. Ежегодно в столицу приезжают молодые люди из России, Китая, стран СНГ и даже Европы, чтобы получить качественное образование в таких областях, как медицина, инженерия, экономика, искусство и других.

Николай Вишняков, заместитель декана по учебной работе факультета международного сотрудничества БНТУ, декан совместного факультета БНТУ-ТГТУ:

На сегодняшний день в БНТУ обучаются студенты из 55 стран всего мира. Это факультет информационных технологий и робототехники, это факультет технологий управления и гуманитаризации, блок экономических и гуманитарных специальностей. Как правило, это большое количество студентов, которые идут на строительные специальности, строительство, промышленное и гражданское, транспортное строительство, энергетическое. Популярны специальности по приборостроению, машиностроению, автомобилестроению.