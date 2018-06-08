9 июня в Беларуси ожидается +28°С

Новости Беларуси. 9 июня в некоторых местах Беларуси воздух прогреется до +28°С.

По сведениям Белгидромета, в субботу будет переменная облачность, в основном без осадков. Однако ночью по восточным территориям Могилёвской области пройдут кратковременный дожди.

Прогнозируется неустойчивый ветер от 2 до 7 м/с.

Ночью столбик термометра опустится до +8… +14°С, по северо-востоку страны будет прохладнее – от +3°С до +7°С. Днём потеплеет до +18… +24°С, в юго-западных районах ожидается +25… +28°С.

На неделе корреспондент СТВ пообщалась с врачом-кардиологом, чтобы узнать, как перепады погоды влияют на человека.