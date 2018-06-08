Прямой эфир

9 июня в Беларуси ожидается +28°С

08 июня 2018 13:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 9 июня в некоторых местах Беларуси воздух прогреется до +28°С.  

По сведениям Белгидромета, в субботу будет переменная облачность, в основном без осадков. Однако ночью по восточным территориям Могилёвской области пройдут кратковременный дожди.  

Прогнозируется неустойчивый ветер от 2 до 7 м/с.  

Ночью столбик термометра опустится до +8… +14°С, по северо-востоку страны будет прохладнее – от +3°С до +7°С. Днём потеплеет до +18… +24°С, в юго-западных районах ожидается +25… +28°С.  

На неделе корреспондент СТВ пообщалась с врачом-кардиологом, чтобы узнать, как перепады погоды влияют на человека. 

Подробности можно узнать здесь.  

# Погода в Беларуси # общество

Другие новости рубрики

Все новости
«Больше, чем о моде, в Италии говорят о белорусских женщинах». Джорджио Фабиани представил в Беларуси свою коллекцию
08 июня 2018 10:48

«Больше, чем о моде, в Италии говорят о белорусских женщинах». Джорджио Фабиани представил в Беларуси свою коллекцию

Обзор прессы. В Минске супружеская пара открыла мини-пекарню, которая может помочь особенным людям
08 июня 2018 10:20

Обзор прессы. В Минске супружеская пара открыла мини-пекарню, которая может помочь особенным людям

«Это действительно интересно». Могилёвские школьники окунулись в солдатские будни, сыграв в «Зарницу»
08 июня 2018 09:51

«Это действительно интересно». Могилёвские школьники окунулись в солдатские будни, сыграв в «Зарницу»