«Больше, чем о моде, в Италии говорят о белорусских женщинах». Джорджио Фабиани представил в Беларуси свою коллекцию

Новости Беларуси. Креатив высокого уровня в Минске показал творческий союз Людмилы Лабковой и Джорджио Фабиани, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Знаменитый модельер приехал в Беларусь специально на совместное шоу-дефиле.

Изящной обувью итальянский умелец уже давно покорил сердца самых требовательных и придирчивых. Для белорусского показа отобрали самые яркие и эксклюзивные модели.

Неудивительно, что все модницы спешат именно сюда, на показ роскошных нарядов от Лабковой и дефиле еще одной женской слабости – туфель от романтика с итальянской душой – сеньора Фабиани. Все восторженные и покоренные гламурным шиком на этом вернисаже рисковали оказаться под каблуком у моды навсегда.

Свою обувь итальянский умелец искусно «вытачивает» только из натуральной кожи высших сортов. Для подиума, прогулок, деловых встреч – всё качественно и оригинально. Двух пар одинаковых, в принципе, вы нигде не встретите. Казалось бы, что объединяет итальянское и белорусское? Признанная звезда мировой моды поясняет.

Джорджио Фабиани, дизайнер (Италия):

Больше, чем о моде, в Италии говорят о белорусских женщинах, которые одни из самых красивых в мире. Говорят об элегантности, утонченности. Они вдохновляют меня на те творения, которые я создаю. Сегодня в моде всё. Нет сегодня таких строгих правил в моде, за которыми надо следить. Все зависит от личного стиля человека.

Подыграть неординарности Фабиани Лабкова решила не менее оригинальным своим творением. На суд зрителей от кудесницы яркого дамского гардероба – коллекция «Райская птица». Тут и для любительниц пестрого и яркого, и для сторонниц менее радикальных красок.

Людмила Лабкова, дизайнер:

Нам есть работать над тем, чтобы любить свое. Итальянцы в этом вопросе патриоты до мозга костей. Для них Made in Italy – не только бренд, который они создали – это легенда, это их жизнь. Я хочу, чтобы в Беларуси зарождалось вот это трепетное и проникновенное отношение к своему, к тому, что делаем мы и к тому, что нам близко.