Ежевику продают килограммами – в июле упали цены на витаминную продукцию

Белорусские прилавки активно наполняются овощами и фруктами нового урожая. Первым на витрины зашел молодой картофель, следом капуста, кабачки, грунтовой перец, на подходе ранняя свекла и зеленый лук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже к середине июля агровитрины белорусских магазинов на 70 % будут заполнены свежими отечественными овощами.

Овощи нового урожая в этом могилевском магазине отвоевали уже половину витрины. Премьерой витаминного сезона стал молодой картофель. За минувший месяц цена на него снизилась на 30 %, а объемы продаж выросли почти в 5 раз.

Светлана Киселева, заведующая магазином:

Когда мы только начинали торговать им, около месяца назад, мы в день торговали до 20 килограмм. Сейчас торгуем 100 и выше, в зависимости от дня недели.

Белокочанная капуста и кабачки – в каждом пятом чеке. По составу в корзине легко можно догадаться, что именно будет на ужин.

Ольга Коваленко, жительница Могилева:

Я сегодня купила капусту, буду готовить дома голубцы для своей семьи. Цена для капусты доступная.