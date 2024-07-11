Ежевику продают килограммами – в июле упали цены на витаминную продукцию
Белорусские прилавки активно наполняются овощами и фруктами нового урожая. Первым на витрины зашел молодой картофель, следом капуста, кабачки, грунтовой перец, на подходе ранняя свекла и зеленый лук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже к середине июля агровитрины белорусских магазинов на 70 % будут заполнены свежими отечественными овощами.
Продолжит наш корреспондент Юлия Мычка.
Овощи нового урожая в этом могилевском магазине отвоевали уже половину витрины. Премьерой витаминного сезона стал молодой картофель. За минувший месяц цена на него снизилась на 30 %, а объемы продаж выросли почти в 5 раз.
Светлана Киселева, заведующая магазином:
Когда мы только начинали торговать им, около месяца назад, мы в день торговали до 20 килограмм. Сейчас торгуем 100 и выше, в зависимости от дня недели.
Белокочанная капуста и кабачки – в каждом пятом чеке. По составу в корзине легко можно догадаться, что именно будет на ужин.
Ольга Коваленко, жительница Могилева:
Я сегодня купила капусту, буду готовить дома голубцы для своей семьи. Цена для капусты доступная.
В начале лета свежие плоды зашкаливают по стоимости на фоне «подуставших» прошлогодних. Постепенно цифры на ценниках снижаются, и ходить в магазин все интереснее.
Как в Беларуси меняются цены на овощи и зелень? Рассказали в МАРТ.
Лето буквально засыпало ягодами Комаровку. Дорогую ежевику, которую раньше фасовали в стаканы, продают килограммами. На торговых рядах появилась земляника. Нежные дары белорусских лесов продавцы бережно прикрывают зонтами. Ежевика – 10, голубика – 20, лисички – 18. Арбузы, абрикосы, персики – все понемногу начинает дешеветь.
Пришел на рынок, как говорится, купил черешню, купил клубничку, пирожок. Я так думаю, что цены оптимальные.
Цены соответствуют качеству, в пределах разумного. Стоит того, чтобы приходить сюда.
Подробнее в видео.