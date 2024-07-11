Увидеть Президента – гости Витебска рассказали, зачем едут на открытие «Славянского базара»

В Витебске открывают фестиваль искусств «Славянский базар». Форум под знаком василька вот уже более трех десятков лет звучит на разных языках. За эти годы он обрел мировое имя и стал не только национальным брендом нашей страны, но и площадкой для истинного творчества, достойной альтернативой политизированным международным песенным конкурсам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Культурные мероприятия в Витебске начались еще за неделю до церемонии открытия. В городе много гостей, в том числе зарубежных, атмосфера соответствующая. Там находится и наша съемочная группа.

Виктория Ходосок, политический обозреватель:

Встречаться каждое лето в городе над Двиной уже стало такой доброй традицией. «Пофестивалить» в Витебск из года в год приезжают тысячи гостей – это не только белорусы. Они заранее раскупают билеты на концерты, бронируют номера в гостиницах, попасть в которые впритык к «Базару» просто нереально. А на улицах города в фестивальные дни очень шумно и очень празднично. Все это говорит о том, что белорусский базар был и останется той самой нитью, которая связывает страны и народы. А еще здесь особая атмосфера. Для меня это уже не первый «Базар». И искренне могу сказать, что посетить витебский форум, у которого вот такой широкий размах славянских крыльев и души, стоит каждому. Хотя бы раз. Это же подтверждают и гости фестиваля. Мы пообщались с ними. И вот, что они говорят.

Я второй раз. Два года назад была здесь. Насладилась эмоциями, атмосферой, зарядилась. И, конечно, захотелось повторить. Это праздник, который объединяет людей, города и страны. Много интересного здесь можно увидеть. Можно встретить артистов и советского времени, и современных, вместе спеть. Увидеть всю эту красоту и весь этот живой мир. Город нарядный, праздничный. Мне нравится, что гуляют семьи. Прям от детей до взрослых, разные поколения. И мало того, они все участвуют в этом празднике. Я вижу, как эти дети нарядившиеся, все с блестками, они наверняка будут на этой сцене. Эта атмосфера очень классная.

С прекрасным настроением! Я из Смоленска. Осведомлена об этом «Базаре», слышала и по телевизору его несколько раз смотрела. Поэтому в этот раз решила его посетить. Ожидаю получить удовольствие от хорошей музыки. Не от попсы, которая нам надоела, а от хорошей музыки.

Виктория Ходосок:

Итак, это уже 33-й по счету «Славянский базар». Торжественное открытие пройдет в Летнем амфитеатре Витебска. Ожидается, что традиционно старт музыкальному форуму даст Александр Лукашенко. С речью наш Президент обратится к гостям и участникам «Славянки». А после, на фестивальную сцену поднимутся сотни артистов, дабы зарядиться и зарядить своих зрителей «васильковым» настроением. Кстати, не первый год слышу от гостей фестиваля, что приехали они посмотреть не только на звезд, но и на нашего Президента.

– Мы специально приехали на открытие «Славянского базара».

– Первый это ваш концерт, не первый? Кого хотите увидеть?

– Это второй, я в прошлом году была. Хочу больше артистов увидеть.

– А на кого конкретно приехали?

– Александра Григорьевича Лукашенко. Хотим видеть вживую. Мы его любим.

– А когда-нибудь видели Президента вживую?

– Видели. У нас были «Дожинки» в 2001 году в Мозыре.

– Какой вам показался Президент?

– Красивый!

– Важно сохранить.

– Почему?

– Чем плохо, чтобы со всей Беларуси и не только. Хотелось, чтобы больше стран собирали.

– Кого хотите увидеть?

– Наталья только ради Лепса приехала. Автограф нужно взять.