В Речице обнаружили массовое захоронение времен Великой Отечественной

Трагедия геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны обретает новые подробности. Еще одно массовое захоронение жертв нацизма обнаружили в Речице – более 80 останков поднято из ям на территории заброшенного цеха льнозавода. Проводится экспертиза и дальнейшие поисковые работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

4 395 человек. Согласно актам Чрезвычайной государственной комиссии, именно столько мирных жителей Речицы погибло от рук фашистов в годы оккупации. Людей истребляли, прежде всего, по идеологическим и расовым мотивам. В августе 1941 года в райцентре было создано гетто.

Николай Белорусов, прокурор Речицкого района:

Принудительно содержались работники государственных органов, их семьи и гражданское население по признакам национальности и вероисповедания. Использовали их труд как рабский, а потом вывозили, по показаниям очевидцев, в конце ноября 1941 года на окраины города, где массово уничтожали. Одно из таких мест, ранее неизвестных, мы предполагаем, что нашли и проводим здесь поисковые мероприятия.

Определить точку для начала работ помогли горожане: по их воспоминаниям, еще в начале 1990-х при возведении цеха для льнозавода здесь находили неизвестные останки. Вернуться к исследованию этой территории прокуратура решила после больших паводков – вода размыла грунт у брошенной постройки, и показания подтвердились.

Анна Корольчук, корреспондент:

За месяц раскопок на месте бывшего льнозавода обнаружено более 80 останков мужчин и женщин. Работы 52-го специализированного батальона продолжаются. Точно оценить масштабы захоронения пока не удается – погибших неравномерно сбрасывали в ямы. Уже вскрыто более 30.

Евгений Королев, старшина роты 52-го отдельного специализированного поискового батальона Министерства обороны Беларуси:

Просматривается 2 ряда захоронений. Глубина варьируется от полуметра до двух. Грунт здесь хороший, песчаный. Также были обнаружены находки: две гильзы, которые также отправлены на экспертизу, очень сильно коррозированные, невозможно установить, какой калибр, и фрагмент ботинка.