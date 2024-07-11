Как в Беларуси меняются цены на овощи и зелень? Рассказали в МАРТ

Как в Беларуси меняются цены на овощи и зелень, рассказали в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли. В ведомстве подчеркнули, что стоимость плодовоовощной продукции меняется в зависимости от сезона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, например, начиная с июля, снижается цена на картофель, а к ноябрю она достигает своего минимума. Напрямую цены зависят и от урожая – прошлогодний, как правило, дешевле. Влияют на ценообразование также спрос, степень переработки, упаковка. Что касается реализации зелени, ее стоимости пристальное внимание. Только за 2023 год штрафные санкции за нарушения составили порядка 66 тысяч рублей. Потребность населения в зеленых культурах МАРТ рассчитал еще в апреле. В Минсельхозпроде уверены, в скором времени смогут обеспечить население белорусскими овощами и зеленью под полную потребность.

Наталья Василевская, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

То, что касается контроля, одинаковые подходы и к осуществлению торговли в розничной торговой сети, и к торговле на рынках. Поэтому самое пристальное внимание к торговле, скажем так, на наших традиционных рынках загородных. Вот уже ежемесячно выезжают туда специалисты территориального органа и отслеживают цены там. В течение всего года ведется такая серьезная аналитика. Если появляются какие-то точечные всплески цен, незамедлительно на них реагируем и в плане контроля, и в плане запросов, и даже в той степени, что обращаем внимание производителя на необходимость снижения таких цен.