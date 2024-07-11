Муковозчик: где равенство и где свобода, где национальные интересы Польши – их нет

Стоит потереть любого змагара – хоть польского, хоть нашего, как проступает жулик и вор. Полностью читайте здесь .

Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик и его рубрика «Накипело» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Ну вот, quod erat demonstrandum, что и требовалось доказать. «Журналисты-расследователи из польского Radio ZET сообщили: ликвидатор компании TVP (Польское телевидение) Даниэль Горгош подал заявление в прокуратуру о возможности совершения преступления».

А вы думали, Ромашевска просто так своей Гузы сидела на «Белсате» аж целых 17 лет? Думаете, кобета Агнешка не смекнула, что коль подрывная белорусская контора финансируется «с двух рук», поляками и англичанами, то за два соска корову доить гораздо интереснее?